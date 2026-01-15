Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

OAB-PA promove reunião institucional e amplia debate técnico sobre mudanças no IPTU em Belém

Agenda vai subsidiar a atuação técnica da Comissão de Direito Tributário da Ordem sobre o tema

O Liberal
fonte

Reunião na sede da OAB-PA), nesta quinta-feira (15), abordou as alterações propostas na legislação do IPTU de Belém (Foto: Divulgação / Comunicação OAB Pará)

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) realizou, nesta quinta-feira (15), uma reunião institucional para debater as alterações propostas na legislação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Belém. O encontro reuniu representantes do poder público municipal, da academia e da sociedade civil organizada, com o objetivo de subsidiar a atuação técnica da Comissão de Direito Tributário da Ordem sobre o tema.

Compuseram a mesa de debates o presidente da OAB Pará, Sávio Barreto; a secretária-geral da Ordem, Eva Franco; o conselheiro seccional Sérgio Leite; o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-PA, Diego Castelo Branco; o secretário municipal de Finanças, Marcos Rodrigues de Matos; o secretário adjunto de Receita, Alan Azevedo; a vereadora Marinor Brito (Psol); e Alexandre Silveira, representando o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A discussão ocorre em meio à decisão liminar da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que suspendeu a publicação e os efeitos dos Projetos de Lei aprovados pela Câmara Municipal de Belém em dezembro de 2025, que alteraram dispositivos do Código Tributário Municipal e autorizaram a atualização da base de cálculo do IPTU a partir do valor venal dos imóveis.

Papel institucional da OAB

Na abertura, o presidente da OAB Pará, Sávio Barreto, destacou o papel institucional da Ordem como entidade da sociedade civil independente, comprometida com a Constituição, a legalidade e a segurança jurídica, especialmente em temas sensíveis que impactam diretamente a vida da população.

Segundo ele, a reunião teve caráter inicial e técnico, com a finalidade de reunir informações, ouvir os diversos atores envolvidos e municiar a Comissão de Direito Tributário para a elaboração de um parecer que será posteriormente submetido ao Conselho Seccional da Ordem.

“A OAB não se orienta pelo calor das redes sociais ou por pressões midiáticas. Nosso compromisso é com uma manifestação responsável, técnica e cautelosa. Estamos lidando com um tema complexo, que envolve impactos sociais, econômicos e jurídicos, e isso exige serenidade e profundidade na análise”, afirmou.

Sávio Barreto também ressaltou que, a partir dos debates, já se evidenciou a necessidade de envolver outras comissões da Ordem, como a de Processo Legislativo e a de Regularização Fundiária, ampliando o acompanhamento institucional sobre a evolução da legislação tributária municipal.

Aspectos jurídicos e comunicação

A secretária-geral da OAB-PA, Eva Franco, chamou atenção para a importância de ampliar o diálogo com a população e de investir em comunicação clara sobre o que representa uma eventual revisão da Planta Genérica de Valores (PGV).

Ela destacou que, embora o debate técnico seja fundamental, é necessário garantir que os verdadeiros interessados - os moradores de Belém - compreendam os impactos, os critérios e os fundamentos da medida. Eva Franco ainda apontou possíveis questões de funcionalidade e de coerência sistêmica entre a revisão da PGV, o Plano Diretor e o Estatuto da Cidade, que podem ser objeto de controle judicial se não forem adequadamente enfrentadas.

A vereadora Marinor Brito (Psol), também presente na reunião, destacou que a atuação da bancada na Câmara Municipal de Belém foi determinante para a suspensão dos projetos, por meio de mandado de segurança que apontou vícios formais no processo legislativo. Segundo ela, a medida judicial teve como fundamento o descumprimento do devido processo legal, a inobservância de normas constitucionais, da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara, além da ausência de participação da sociedade no debate.

Marinor reforçou que houve uma garantia institucional para que mudanças com forte impacto social e econômico sejam precedidas de amplo debate público, estudos de impacto e respeito ao princípio constitucional da capacidade contributiva. Para a parlamentar, a forma acelerada como os projetos foram votados comprometeu a transparência e pode aprofundar desigualdades sociais, especialmente em uma cidade onde parcela significativa da população vive com renda muito baixa ou inexistente.

Posição da Prefeitura

O secretário municipal de Finanças, Marcos Rodrigues de Matos, apresentou um panorama técnico da situação fiscal do município e ressaltou que não há, nos projetos aprovados, previsão de aumento de alíquotas do IPTU. Segundo ele, a principal preocupação da gestão é corrigir distorções históricas e combater a elevada inadimplência, que hoje gira em torno de 50% do imposto lançado. “Não há no Projeto de Lei que foi aprovado no final do ano passado qualquer menção a aumento”, disse.

De acordo com o secretário, Belém possui uma Planta Genérica de Valores defasada há cerca de 25 anos, o que gera desigualdades na tributação, com imóveis altamente valorizados pagando menos do que deveriam, enquanto outros acabam arcando com uma carga proporcionalmente maior. “A atualização busca justiça fiscal. Quando não se atualizam os valores, cobra-se menos de quem pode pagar mais e, muitas vezes, mais de quem pode pagar menos”, explicou.

Encaminhamentos

O presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-PA, Diego Castelo Branco, reforçou que o encontro cumpriu o papel de iniciar um debate técnico qualificado e plural. A Comissão agora irá sistematizar as informações apresentadas, analisar os aspectos jurídicos, econômicos e sociais envolvidos e elaborar um parecer institucional da OAB-PA sobre as alterações no IPTU.

A Ordem reiterou que seguirá acompanhando o tema de forma responsável, promovendo diálogo, transparência e defesa da capacidade contributiva da população, sem prejuízo da sustentabilidade fiscal do município.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

oab pará

iptu belém
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Papudinha, que recebe agora Bolsonaro, tem Silvinei Vasques e Anderson Torres presos

15.01.26 20h18

IPTU 2026

OAB-PA promove reunião institucional e amplia debate técnico sobre mudanças no IPTU em Belém

Agenda vai subsidiar a atuação técnica da Comissão de Direito Tributário da Ordem sobre o tema

15.01.26 20h04

Moraes cita 'campanha fraudulenta' e queixas de familiares para enviar Bolsonaro a Papudinha

15.01.26 19h48

prisão

Transferência de Bolsonaro foi efetivada e ex-presidente já está na Papudinha

A sala é separada da unidade dividida entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques

15.01.26 18h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Aniversário de Belém

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade

Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

07.01.26 19h03

METÁFORA

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

10.01.26 17h49

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda