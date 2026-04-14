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Política

'O que der na urna, eu respeito; sempre respeitei a decisão da maioria', afirma Caiado

O pré-candidato pregou que o País abandone os debates sobre os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Estadão Conteúdo
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Caiado diz que resposta contra prisão de Bolsonaro virá do povo e das ruas nas eleições. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, disse nesta terça-feira, 14, que vai respeitar o resultado das eleições. Também frisou que fazer um governo capaz de impedir a volta do PT ao poder será um desafio maior do que vencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de outubro.

"Sou democrata na essência. O que der na urna, eu respeito. Nunca briguei com a urna, nunca briguei com o painel do Congresso Nacional. Eu me curvo ao resultado. Eu brigo muito para poder ganhar. Agora, sempre respeitei a decisão da maioria. Essa sempre foi a minha característica durante a minha vida política", declarou Caiado durante fórum realizado pela Apex Partners.

O pré-candidato pregou que o País abandone os debates sobre os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro insatisfeitos com o resultado eleitoral invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília, porque o assunto, na avaliação dele, fortalece a polarização.

"Não podemos ficar debatendo 8 de janeiro eternamente, porque isso alimenta um e retroalimenta o outro. Isso não traz resultado para o Brasil", declarou Caiado, para quem a população está cansada da polarização.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/RESPEITO/URNAS
Política
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