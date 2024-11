O Liberal fortalece a democracia com cobertura detalhada das eleições de Belém

Um ano antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), o Grupo Liberal tem contribuído ativamente para o processo de reflexão sobre o futuro de Belém com sua cobertura das eleições municipais. A série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém, as matérias especiais e o conteúdo evergreen são parte de uma estratégia para informar o eleitor de maneira acessível e imparcial.

Segundo Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia em O Liberal, a cobertura eleitoral é uma tradição que “vai além da propaganda eleitoral ou do que os candidatos querem se limitar a dizer”. Para o jornalista, os temas abordados são “praticamente uma imposição da realidade”, sendo definidos a partir das necessidades diárias da população.

“Transporte, saneamento, incluindo coleta de lixo, saúde e educação são temas que estão de maneira concreta todos os dias na vida dos cidadãos e os postulantes à Prefeitura precisam ser questionados sobre isso”, destacou.

O Núcleo de Política e Economia busca tornar temas complexos, como inflação e eleições, mais acessíveis. Hamilton explica que o desafio é "abordar de forma mais simples e direta possível, porém, sem perder a profundidade no tratamento". Para o coordenador do núcleo, as matérias evergreen desempenham um papel fundamental na educação do eleitor ao esclarecer dúvidas sobre processos eleitorais e curiosidades, como “quanto um vereador e um prefeito recebe por mês”. Essas matérias são estrategicamente pensadas para facilitar o acesso à informação e frequentemente aparecem em buscas na internet, ajudando eleitores a entender questões como “quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?”.

VEJA MAIS

Rádio Liberal+

Elisa Vaz, repórter e apresentadora da Rádio Liberal+, também trouxe uma abordagem detalhada e imparcial para as entrevistas com os candidatos. Ela e a equipe estudaram minuciosamente os planos de governo dos candidatos para conduzir conversas com “segurança, sem enviesamento político e com imparcialidade”, garantindo que temas essenciais fossem esclarecidos. Para Elisa, a sustentabilidade foi um ponto crucial: “Belém será sede da COP 30 no ano que vem e o prefeito eleito na capital paraense em 2024 estará à frente de todos os preparativos... era muito importante que os candidatos respondessem a questões referentes a esse tema”.

A recepção do público, segundo Elisa, foi extremamente positiva, evidenciada pelas milhares de visualizações nas entrevistas e pelas mensagens de elogio. As entrevistas realizadas no programa Liberal + Notícias, conduzido pelo jornalista e diretor do Sistema Liberal de Rádios, Abner Luiz, atraíram um público consolidado e alcançaram mais de 165 mil visualizações no primeiro turno e 90 mil no segundo, apenas no YouTube. “Esse formato foi muito interessante para a equipe de jornalismo”, afirma Elisa, destacando o sucesso da parceria com Abner.