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Política

'Nunca tive nenhum problema com as Forças Armadas', diz Lula no batismo da Fragata em Itajaí

Lula relembrou que ficou sobrevoando o aeroporto da Cidade do México por quase 5 horas após uma pane no avião presidencial, em outubro de 2024, e defendeu a renovação da frota aérea do País

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento da Fragata “Cunha Moreira” (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 26, que "nunca" teve "nenhum problema" com as Forças Armadas e afirmou que a defesa do Brasil precisa ser tratada como prioritária e urgente. Ele também prometeu incluir o setor em seu programa de governo pela primeira vez.

"Não é possível que a gente não coloque a defesa como uma coisa extremamente urgente e prioritária. A gente não pode discutir defesa apenas repondo aquilo que estragou. É preciso que a gente defina um projeto, que país a gente quer, e definir o país que a gente quer, que defesa nós precisamos para garantir esse País", disse o petista ao iniciar seu discurso durante a cerimônia de lançamento e batismo da Fragata "Cunha Moreira" (F202), em Itajaí (SC).

Lula relembrou que ficou sobrevoando o aeroporto da Cidade do México por quase 5 horas após uma pane no avião presidencial, em outubro de 2024, e defendeu a renovação da frota aérea do País. O presidente afirmou ainda que não pretende entrar em conflito com outros países, mas precisa estar preparado diante do cenário internacional instável.

"Eu tenho dito em todas as conversas que eu tenho com meus comandantes. Nós precisamos construir um projeto estratégico e a gente vai ter que ter dinheiro para colocar esse projeto em andamento, para que as pessoas saibam que nós não queremos briga com ninguém, não queremos invadir ninguém, não queremos guerra com ninguém, mas que nós estaremos preparados para defender os nossos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 215 milhões de habitantes", defendeu.

O petista também afirmou que não quer ser "pego de surpresa" com uma invasão ao Brasil e relembrou a Guerra do Paraguai, quando o ditador Solano López invadiu a então província de Mato Grosso e a Argentina. Lula mencionou ainda as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tomar a Groenlândia, o Canadá e o Panamá, como exemplo de instabilidade externa.

"Porque eu não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu não quero constatar que não tenho nada. Eu tenho que me cuidar. Um belo dia, quando ninguém esperava, o Solano López, presidente do Paraguai, invadiu logo de vez o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Está cheio de nego maluco no mundo. Agora mesmo, o presidente americano quer tomar a Groenlândia, o Canadá vai virar Estado dele, quer tomar o canal do Panamá. Onde é que nós estamos?", questionou.

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Palavras-chave

LULA/SC/BATISMO/FRAGATA/FORÇAS ARMADAS
Política
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