Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Nunca falo de forma indireta, afirma Caiado sobre Flávio Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência, negou que tenha proferido uma indireta ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao falar que pessoas contaminadas não podem chegar ao cargo de presidente.

"Nunca falei nada de forma indireta na minha vida. Cada um tem o direito de se explicar das acusações que pesam sobre ele. O que eu disse são condicionantes para o exercício da profissão de presidente da República. A pessoa tem que estar lá com a posição de independência moral para governar o País e, com isso, resgatar a ordem institucional", declarou a jornalistas nesta quarta-feira, 20, após participar da Marcha dos Prefeitos, em Brasília.

Mais cedo, durante seu discurso no evento, Caiado mencionou o dono do Master, Daniel Vorcaro, mas não comentou explicitamente a relação entre Vorcaro e Flávio. "Vorcaro contaminou todos os Poderes. Todos os Poderes estão envolvidos em escândalos", disse à plateia. "A vida do candidato deve ser pública. A pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da presidência da República", continuou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA

Caiado
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

'PSD construirá palanque em todos os Estados', diz Caiado

20.05.26 12h52

Nunca falo de forma indireta, afirma Caiado sobre Flávio Bolsonaro

20.05.26 12h41

durante evento

Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e cita possível conversão do ministro

Em seguida, a ex-primeira-dama publicou um mensagem sobre perdão nas redes sociais

20.05.26 12h03

Congresso se prepara para derrubar veto de Lula e liberar doações durante campanha eleitoral

20.05.26 11h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda