'Números do Orçamento de 2025 colocam o Pará entre as prioridades do governo federal', diz Beto Faro

Estado concentra mais de R$ 10,2 bilhões em investimentos federais, com foco em saúde e educação

Gabi Gutierrez
fonte

Senador Beto Faro: "Mais do que uma conferência, a COP será um chamado da Terra que já não pode esperar”, disse ele. (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal)

Com mais de R$ 10,2 bilhões previstos no Orçamento Geral da União de 2025, o Pará aparece entre os principais destinos de investimentos federais neste ano, com concentração de recursos nas áreas de saúde e educação. Segundo o senador Beto Faro, o estado passou a ocupar posição central nas prioridades do governo federal.
 
Segundo o senador Beto Faro , a distribuição dos recursos revela uma estratégia do governo federal de priorizar áreas consideradas estruturantes para a redução das desigualdades regionais. Saúde e educação concentram a maior parte dos valores, mas o volume total não inclui repasses constitucionais regulares da União a estados e municípios, nem os investimentos extraordinários vinculados à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para Belém.
 
Na área da saúde, o Fundo Nacional de Saúde lidera a execução orçamentária no estado. São R$ 5,37 bilhões previstos para 2025, dos quais R$ 5,26 bilhões já foram pagos. O nível de execução chama atenção em um cenário nacional marcado por contingenciamentos e lentidão em parte dos investimentos públicos.
 
Além da dotação orçamentária, o governo federal anunciou novos aportes por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Estão previstos R$ 240 milhões em investimentos adicionais para o fortalecimento da rede pública estadual. Os recursos incluem a construção de três novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a entrega de 20 ambulâncias — sendo 18 destinadas à região do Marajó e duas para as regiões do Xingu e Tapajós —, a implantação de três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e a criação de 45 novos leitos hospitalares, dos quais 23 de UTI no Hospital Barros Barreto. Também há investimentos voltados à ampliação da assistência oncológica no estado.
 
Para o senador Beto Faro, os números refletem uma inflexão na relação da União com o Pará. Segundo ele, o desafio passa a ser a efetividade das políticas públicas. “O grau de execução demonstra que o Pará deixou de ser tratado como periferia administrativa. O fundamental agora é garantir que os recursos se transformem em obras concluídas, serviços ampliados e impacto direto na vida da população”, afirmou.
 
Na educação, o orçamento reforça o papel das instituições federais de ensino no estado. A Universidade Federal do Pará (UFPA) aparece como a segunda maior unidade orçamentária do Pará, com R$ 1,96 bilhão previstos para 2025. Em seguida, figuram o Instituto Federal do Pará (IFPA) e outras instituições federais de ensino e pesquisa. O volume de recursos indica uma estratégia de fortalecimento do ensino superior e técnico na Amazônia, com foco na formação de mão de obra qualificada, produção científica e desenvolvimento regional.
 
Outras áreas também aparecem com peso relevante no orçamento, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Fundo Nacional de Assistência Social, apontando para uma atuação federal que combina investimentos em infraestrutura, políticas sociais e serviços públicos.
 
Segundo Beto Faro, os dados ajudam a contestar a percepção histórica de marginalização orçamentária da região Norte. Para o senador, a presença no orçamento, aliada à execução dos recursos, sinaliza que o Pará passou a ocupar uma posição estratégica na agenda federal.
BETO FARO

investimentos do governo federal
Política
