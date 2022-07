Número de paraenses filiados em partidos cai em 2022

O estado do Pará chegará às eleições de outubro com 592.924 pessoas filiadas a partidos políticos, um número 0,88% menor do que o de 2020, quando 598.200 pessoas estavam filiadas politicamente.

Porém, o número é 9,6% maior do que o registrado nas últimas eleições presidenciais, em 2018, quando 540.611 paraenses estavam registrados como membros de algum dos 32 partidos políticos brasileiros.

47% são mulheres, um número que cresceu 1% de 2018 para 2020 e também 1% de 2020 para 2022. A maior parte dos filiados está há pelo menos 10 anos registrado em algum partido político (52,6%).

Já o número de novas filiações, com menos de um ano, teve uma queda acentuada entre 2020 e 2022: foram 73.573 dois anos atrás, contra 5.359 neste ano. Os dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral também mostram que a grande maioria dos filiados no Pará possui entre 35 e 59 anos, respondendo por 58,3% do total.

Já o número de jovens entre 18 e 24 anos filiados a algum partido político no Pará caiu. Se na comparação entre 2018 e 2020 houve um aumento de 7,1%, entre 2020 e 2022 a queda foi de 35%, com 12.255 filiados.

28,11% dos paraenses filiados em 2022. possuem ensino superior completo, enquanto outros 24,42% possuem ensino superior incompleto. 2,67% (15.828) são analfabetos.

Entre os partidos, o maior é o MDB, que abriga 71.254 filiados, seguido pelo PT, com 60.179 e pelo PSDB, com 40.071. Completam a lista dos cinco maiores partidos o Republicanos (35.663) e o PL (33.799). A classificação é idêntica ao ano de 2020.

O Psol, que elegeu o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em 2020, registrou um aumento no número de filiações entre 2020 e 2022, chegando a 23.819 membros no Pará.

Além da legenda de esquerda, nenhum partido registrou um boom de filiações em 2022 - nem mesmo o PL, recém escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para a candidatura a reeleição.

O partido, inclusive, tem 133 filiados paraenses a menos do que em 2020. O MDB, do governador Helder Barbalho, também 425 filiados a menos que no pleito passado. Já o PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas para chefiar o executivo a partir de 2023, ganhou 905 novos filiados no Pará neste mesmo período.

Já a fusão entre o Democratas e o PSL registrou números negativos: eram 37,242 filiados em 2020, que caíram para 28,042 agora que ambos os partidos se chamam União Brasil.