Novos prefeitos eleitos participam de encontro antes do mandato

A partir de hoje, até o dia 12 deste mês, prefeitos e prefeitas eleitos de municípios paraenses se reúnem em um encontro onde irão poder discutir informações para o início de mandato e receber orientações sobre as principais áreas de atuação dos governos municipais. O evento será realizado na Estação das Docas, mas, em razão da pandemia do novo coronavírus, as vagas são limitadas. A realização do Seminário Novos Gestores é do governo do Estado do Pará, Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep) e das Associações e Consórcios Regionais.

De acordo com o presidente da Famep, Wagne Machado, os novos gestores precisam estar atentos aos cumprimentos de obrigações dos gestores que entregam mandatos para evitar prejuízos para a futura gestão. “Eles precisam receber o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc) regular, os acervos de leis municipais, acervo de documentos dos convênios em curso, acervo de documentos de bens móveis e imóveis de propriedade do Governo municipal, dentre outros!”, ressalta.

A covid-19 é outro tópico importante para os novos gestores. “Sobre a pandemia, os prefeitos irão ser informados por parte do Governo do Estado como se dará o plano de imunização nacional da covid-19 por parte do governo federal, através do Ministério da Saúde, em parceria com todos os estados brasileiros”, diz ainda o presidente da Famep.

“Sempre será uma missão da Federação, defender, representar e orientar os gestores e, para isso, a aproximação é algo que faz parte da nossa missão a cada quatro anos, com todos os gestores que se elegem”, completa Wagne Machado.

Entre as pautas que serão discutidas estão painéis como: “O Sistema Único de Saúde e sua integração, financiamento e estruturação”; “A rede de segurança pública e suas parcerias com os municípios”; “A educação, cultura e tecnologia nos municípios paraenses”; “Panorama nacional das receitas municipais, captação e perspectiva na Reforma Tributária” e “Gestão Territorial Sustentável”.