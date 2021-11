Novo presidente da OAB será eleito nesta quinta-feira (18)

12.903 advogados que atuam em território paraense estão aptos para ir às urnas hoje (18) decidir quem comandará a Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará (OAB-PA) pelos próximos três anos.

Os advogados Eduardo Imbiriba e Sávio Barreto concorrem ao cargo (O Liberal)

Na disputa, Eduardo Imbiriba representa a chapa "OAB sempre à frente" ao lado da vice Luciana Gluck Paul, como candidato da situação. A oposição é liderada por Sávio Barreto, que concorre ao lado da vice Brenda Araújo em nome da chapa "Vamos mudar a OAB".

As eleições iniciam às 9h, encerram às 17h e contemplam ainda 26 subseções municipais da entidade localizadas em todo o estado e que também vão eleger diretorias municipais. 34 cidades paraenses contarão com urnas disponíveis ao eleitores.

VEJA MAIS:

A expectativa é de que por volta das 19h um panorama geral do pleito já esteja firmado, com uma boa visão de qual será a eventual chapa vencedora.

Mas o resultado final irá demorar um pouco mais: diversos advogados que se regularizaram com a Ordem após o prazo estipulado pelo Tribunal Regional Eleitoral para o cadastro dos eleitores nas urnas, emprestadas pelo órgão, irão votar separadamente, em urnas de lona, o que pode atrasar a divulgação oficial do resultado até as 22h da noite desta quinta-feira (18).

Para garantir a segurança dos eleitores e demais envolvidos no processo, as eleições que tradicionalmente ocorriam no prédio-sede da OAB-PA ganharam nova casa: o Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves, o Centur, na avenida Gentil Bittencourt, que conta com um espaço maior, mais aberto e arejado.

Chegando lá, os advogados devem portar pelo menos um dos seguintes documentos para votar: a carteira da Ordem, RG, Carteira Nacional de Habilitação, de Trabalho ou de Previdência Social e passaporte. O uso de máscaras é obrigatório.

Diogo Conduru é juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral e presidiu a comissão eleitoral nesta eleição. Uma missão e tanto, na opinião dele. Ele classificou a experiência como desafiadora e muito semelhante às das eleições gerais, mas em menor proporção.

O juiz observou que boa parte do pleito ocorreu mesmo nas redes sociais, em oposição aos anos anteriores, que tiveram mais campanha de corpo a corpo. Segundo Conduru, a internet protagonizou, entre altos e baixos, a eleição.

"Tivemos muitas representações relacionadas à fake news, por exemplo. Houve um incremento neste sentido. É mais um caso de reflexo das eleições gerais, essa questão das notícias que não são verdadeiras. A comissão tem combatido isso na medida do possível, encaminhando tudo ao Ministério Público Federal, que vai averiguar. Mas nada que eu reputo como muito grave. Não tivemos ocorrências graves. Da nossa parte temos aplicado multas e demandado retiradas de conteúdos sob pena de multa também, além de processos disciplinares", afirma.

Entre os altos, ele cita que a pandemia de covid-19 antecipou a utilização de algumas tecnologias que foram adaptadas ao pleito, como foi o caso das sessões e eventos virtuais, que na opinião dele são passos importantes rumo a inclusão dos advogados do interior do estado.

Conduru também destaca como aspecto positivo da eleição a obrigatoriedade da paridade entre os gêneros feminino e masculino nas chapas, em todas as secretarias, bem como a a afirmação do compromisso com a diversidade nas reflexões propostas pelas chapas.

"A diversidade, de fato, chama atenção, fez da eleição muito diferente das outras. Acho que é uma questão relevante, assim como a paridade entre homens e mulheres. É uma das eleições mais plurais que a ordem já teve e vejo as pessoas engajadas, defendendo bandeiras diversas. E isso agrega, reverbera para o interior da chapa", conta.

O voto é obrigatório para todas as advogadas e advogados inscritos nos quadros da OAB-PA. Em caso de ausência, a advogada ou advogado deverá apresentar justificativa por escrito à diretoria do Conselho Seccional ou para a Comissão Eleitoral (comissaoeleitoral@oabpa.org.br). O prazo máximo é de 60 dias após a data das eleições.