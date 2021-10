Novo prefeito de Goianésia do Pará deve ser empossado ainda este mês

O novo prefeito de Goianésia do Pará, município no sul do Estado que realizou eleições suplementares para o Executivo municipal no último domingo (3), deve ser empossado no dia 28 de outubro – a data ainda não é certa, mas deve ser definida ainda esta semana. Francisco Davi Leite Rocha (MDB) obteve 57,79% dos votos válidos e já ocupava a função de forma interina, após o vencedor do pleito regular que ocorreu em 2020, Itamar Nascimento (Avante), ter sido julgado inelegível por oito anos devido à rejeição de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Davi assumiu o cargo por ser presidente da Câmara Municipal, e agora terá como vice-prefeito Welliton Ferreira Orbano.

Em entrevista à reportagem do Grupo Liberal, o novo chefe do Executivo municipal de Goinésia do Pará contou que já tinha uma candidatura garantida para as eleições da cidade em 2024, mas precisou antecipar. Ele afirmou que já atuava como prefeito desde janeiro, mas que o trabalho era incerto, já que não sabia a data final do mandato e, portanto, não podia executar alguns projetos.

“Agora vamos implantar o trabalho que começamos em janeiro. Como interino, você fica com o pé atrás, fica com medo de trabalhar. Os órgãos estaduais também ficam incertos em começar novos projetos, e agora fica garantido. Temos R$ 30 milhões investidos em obras no munícipio que já estão sendo executadas, nas área de água, sanemento e asfalto. E nessa semana assino convênio com o governo do Estado, vou estar em Belém na quinta-feira”, adianta.

Alguns desses projetos previstos em parceria com o Estado são a extensão da avenida Tancredo; a construção de 100 metros da ponte de concetro sobre o Rio Moju; reforma do estádio municipal. Esses são os projetos prioritários, que já foram protocolados, segundo o prefeito eleito. Além disso, há outras emendas previstas para duas rotatórias nas entradas da cidade e ginásios cobertos. Os valores dos investimentos ainda não foram definidos.

“São muitas obras interessantes que têm que ser feitas. Com o nosso orçamento, já estamos colocando 16 quilômetros de asfalto; são quase R$ 9 milhões em serviços de água, tanto na cidade quanto no interior; criação de sarjeta e meio fio; sinalização; seis mil quilômetros de estradas de sinais. E no primeiro semestre do ano que vem queremos inaugurar a Clínica Especializada no Atendimento à Mulher, que terá consultas, exames e cirurgias. O local já está equiparo e os proifssionais serão terceirizados, falta só inaugurar”, afirma Davi.

Além dele, concorreram no pleito os candidatos Francisco Eduardo Oliveira (Solidariedade), conhecido como Russinho, que foi o segundo colocado, com 45,42% dos votos; Gilmara Paulucio (Cidadania), que obteve 1,52% do total de votos; e Acácio Barros (Avante), que teve 0,27% dos votos, com a candidatura sob judice.

Segundo a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), Luzia Nadja Guimarães Nascimento, a eleição transcorreu com completa normalidade, inclusive sem nenhum processo administrativo ou judiciário. Ela lembrou que, pela primeira vez, uma Auditoria da Votação Eletrônica ocorreu uma eleição suplementar. A auditoria foi transmitida ao vivo pela internet durante a eleição. Foram 20 locais de votação, dos quais 13 eram localizados na zona urbana e sete na zona rural. A eleição suplementar de Goianésia do Pará contou com 360 mesários, 125 urnas eletrônicas e 20 pontos de transmissão.