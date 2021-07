Nova pesquisa aponta que Lula vence Bolsonaro em vários cenários

Uma nova pesquisa de intenção de voto, divulgada nesta quarta-feira (07), aponta aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vence o presidente Jair Bolsonaro em todos os cenários para as eleições presidenciais de 2022, com a preferência de 43% a 45% dos entrevistados contra 28% a 29% do atual chefe do Poder Executivo Federal. Já Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 10% e 11% das intenções de voto nos mesmos cenários.

As informações são do Correio Braziliense, com base na Pesquisa Genial/Quaest, que utilizou uma nova metodologia desenvolvida com base em ferramentas de correção dos substratos pesquisados, que terá periodicidade mensal até as eleições de 2022.

Ao todo, 1,5 mil pessoas maiores de 16 anos foram consultadas nas 27 capitais brasileiras, totalizando 95 cidades pelo país. O estudo considerou cenários com vários candidatos cogitados como terceira via e mostram o petista liderando as intenções no momento e revela que eles ainda são pouco conhecidos pelo eleitorado.

De acordo com o levantamento, Lula lidera em vários cenários. Na pesquisa espontânea, por exemplo, aparece com 21% da preferência, enquanto Bolsonaro tem 18%. Já o volume de indecisos é bem maior, de 57%. Porém, em um eventual segundo turno, o petista venceria o atual presidente com 53% contra 33% da preferência dos votos.

O estudo aponta também que a desaprovação do governo federal foi de 57%, mas a reprovação do comportamento do presidente é de 67%. “O maior problema é o próprio Bolsonaro e, conforme a pesquisa, a economia é que pode garantir que ele consiga se reeleger”, destacou o cientista político Felipe Nunes, coordenador da pesquisa e CEO da Quaest.

Para ele, o presidente dificilmente conseguirá ser reeleito, se a economia não ajudar e não melhorar a sensação de bem estar do eleitor. De acordo com a pesquisa, 38% dos entrevistados estão otimistas de que haverá melhora na economia e 56% esperam que o país consiga gerar mais emprego. Contudo, 31% acredita que haverá controle da inflação.

O levantamento mostra, ainda, que 44% dos entrevistados avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro negativo, 26% positivo e 28% regular.