Nova diretoria da OAB Pará toma posse nesta quinta-feira, 13

No final da tarde desta quinta-feira (13), no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Pará, promove a cerimônia de posse da nova diretoria da entidade para o triênio 2022 – 2024, a ser presidida por Eduardo Imbiriba, que venceu as eleições em novembro de 2021, com 4.355 votos, derrotando Sávio Barreto, que obteve 4.091 votos. Na ocasião, quase 13 mil advogados e advogadas estiveram aptos a votar.

Imbiriba exerceu o cargo de secretário-geral da OAB desde 2016, e assume o lugar ocupado por Alberto Campos, o qual presidiu a seção paraense da Ordem por dois mandatos:2016 a 2016 e 2018 a 2021. Na programação solene, estarão tomando posse também os integrantes do Conselho Seccional, da Escola Superior de Advocacia (ESA), da Caixa de Assistência aos Advogados (CAA), do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), além das comissões temáticas. Em respeito aos protocolos sanitários, a cerimônia de posse terá um público limitado, segundo a OAB-Pará. Por outro lado, o evento será transmitido pelo perfis da entidade no You Tube e Instagram.

Exame

A OAB Nacional, por meio da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, divulgou nesta quarta-feira (12), o resultado preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional) e o padrão de respostas definitivo do XXXIII Exame de Ordem Unificado. O resultado pode ser consultado no site www.oab.org.br.

Os examinandos terão três dias para a interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova prático-profissional. O prazo que começa nesta quinta-feira (13), vai até o próximo dia 15, observado o horário oficial de Brasília.

As decisões dos recursos e o resultado final serão divulgados no dia 26 de janeiro de 2022. Para recorrer, os candidatos deverão utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, que fica no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.