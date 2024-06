Nome do novo prefeito de Monte Alegre deve ser confirmado às 18h

A expectativa é de que às 18h o município de Monte Alegre, no oeste do Pará, já tenha novo prefeito e vice-prefeito. Conforme informado pela diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará), Nathalie Castro, esta é a estimativa para que seja encerrada a apuração da Eleição Suplementar que ocorre neste domingo (9) no município. A votação deve ser encerrada às 17h.

O presidente do TRE Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, está em Monte Alegre e se reuniu com a diretora-geral, no Cartório Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral. Ele também foi até a sede do Demutran, onde se encontraram com representantes das Forças de Segurança do Estado para agradecer o apoio na realização da Eleição Suplementar.

"Essa participação nos deixa muito tranquilos para o sucesso do nosso pleito. Queria muito agradecer a todos por isso, até porque creio que é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros Militar participa de uma eleição municipal suplementar dando todo o apoio necessário", afirmou desembargador Leonam Gondim durante a visita ao Demutran.

Tranquilidade

Ao conferir presencialmente o andamento do pleito, ele também fez uma avaliação inicial. “Tudo está ocorrendo na mais absoluta tranquilidade, sem intercorrências, e logo teremos o resultado da eleição, porque temos tecnologia para isso. Não estamos tendo dificuldades para materializar esse pleito”, afirmou o presidente do TRE Pará.

Presidente e diretora-geral do TRE Pará estão no município, coordenando o pleito. (Divulgação / TRE Pará)

A diretora-geral Nathalie Castro compartilhou uma avaliação positiva do andamento da eleição. “Está transcorrendo conforme as nossas expectativas. As seções eleitorais estão sem filas e estamos contando com o apoio das Forças de Segurança, incluindo Corpo de Bombeiros Militar, Polícias Federal, Civil e Militar, além do Demutran”, ressaltou.

Biometria

Sobre a biometria dos eleitores, Nathalie informou que “100% deles estão biometrizados”. Segundo ela, não houve registros de intercorrência quanto a isso. No total, 51.080 eleitores estão aptos para votar. No município estão instaladas 239 urnas eletrônicas, distribuídas em 128 locais de votação. Para atender os pontos, foram montadas 33 rotas de deslocamento terrestre e quatro por área de rios.

Eleição

Neste domingo, concorrem à prefeitura: Anselmo Raimundo Correa Picanço (PSD); João Tomé Filho (Avante); Josefina Carmo (MDB) e Júnior Hage (PP). Júnior Hage teve a candidatura indeferida, mas na quinta-feira (6), por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que ele poderia concorrer ao cargo de prefeito de Monte Alegre, nesta eleição suplementar.

A eleição foi convocada após o TSE cassar, em 21 de março deste ano de 2024, os diplomas de Matheus Almeida dos Santos e Leonardo Albarado Cordeiro, respectivamente prefeito e vice-prefeito, por crime eleitoral, na campanha de 2020. (Com informações da Ascom TRE Pará)