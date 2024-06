51 mil eleitores vão às urnas na Eleição Suplementar em Monte Alegre; entenda

Exatos 51 mil e 80 eleitores do município de Monte Alegre, no oeste do Pará, vão às urnas para eleições suplementares, neste domingo (9), escolher novos prefeito e vice-prefeito. A eleição foi convocada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar, em 21 de março deste ano de 2024, os diplomas de Matheus Almeida dos Santos e Leonardo Albarado Cordeiro, respectivamente prefeito e vice-prefeito, por crime eleitoral, na campanha de 2020.

Neste domingo, concorrem à prefeitura: Anselmo Raimundo Correa Picanço (PSD); João Tomé Filho (Avante); Josefina Carmo (MDB) e Júnior Hage (PP). Júnior Hage teve a candidatura indeferida, mas na quinta-feira (6), por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que ele pode sim concorrer ao cargo de prefeito de Monte Alegre, nesta eleição suplementar.

Ainda sobre Junior Hage, anteriormente, o TRE Pará havia entendido que ele não tinha transferido em tempo hábil o domicílio eleitoral para Monte Alegre. Ele fez isso em 1º de março de 2024, mas o TRE entendeu que para concorrer no pleito suplementar, Hage deveria ter domicílio eleitoral fixado até dezembro de 2023.

No entanto, na sessão plenária de quinta-feira (6.6), o TSE decidiu que o prazo de seis meses, previsto em lei, para que o candidato possua domicílio eleitoral na respectiva circunscrição, só deve ser exigido “quando há um cenário de normalidade, no qual todos aqueles que pretendem concorrer ao pleito já sabem qual será a data da sua realização”, o que não aconteceu em Monte Alegre.

Votação

A votação vai começar às 8h e terminará às 17h, (horário de Brasília), com identificação biométrica do eleitorado. Presidente do Tribunal, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior vai acompanhar a votação.

Diretora-geral do Tribunal, Nathalie Castro informou que o TRE destacou servidores da secretaria do Tribunal para o apoio e suporte ao cartório eleitoral da 19ª ZE, tanto para os processos judiciais, quanto para o apoio à logística dos locais de votação, geração de mídia, preparação de urnas, entre outras atividades previstas.

Na região do Baixo Amazonas, Monte Alegre tem cerca de 51.080 pessoas aptas a votar, em 243 seções instaladas em 129 locais de votação. São 27 locais instalados na área urbana do município; 95, em áreas rurais; 4, em área ribeirinha; e 3 em comunidades quilombolas.

O mandato dos eleitos terá duração de seis meses (até 31 de dezembro) com direito à candidatura para reeleição no pleito do mês de outubro, que ocorrerá normalmente no município.

Com informações da Ascom TRE do Pará.