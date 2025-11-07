Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

No mesmo dia em que STF julga Bolsonaro, Tarcísio agradece o ex-presidente: 'gratidão'

Estadão Conteúdo

No mesmo dia em que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento de Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez questão de demonstrar seu agradecimento ao ex-presidente. O pronunciamento ocorreu nesta sexta-feira, 7, durante a posse de Wagner de Campos Rosário como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

"Queria agradecer muito pelas presenças especiais dos senadores Rogério Marinho (PL) e Flávio Bolsonaro (PL) e dizer, Flávio, que teu pai está presente aqui conosco. Você representa o presidente Jair Bolsonaro, que não está aqui, mas, com certeza, está muito feliz com a posse do Wagner de Campos Rosário. Queria dizer que gratidão é algo que não prescreve e não vai prescrever nunca", declarou Tarcísio.

O governador também reforçou sua lealdade ao ex-presidente. "Sou muito grato a tudo, muito grato ao presidente Jair Bolsonaro por tudo", afirmou.

Enquanto Tarcísio discursava em São Paulo, em Brasília, a Primeira Turma do STF dava continuidade ao julgamento de Bolsonaro no processo da trama golpista. Na sessão virtual, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela rejeição do recurso apresentado pela defesa e pela manutenção da condenação a 27 anos e 3 meses de prisão.

Bolsonaro só deverá ser preso para cumprir a pena quando o processo transitar em julgado, ou seja, após o esgotamento de todos os recursos, a menos que o STF entenda que os novos pedidos da defesa têm caráter meramente protelatório.

Além de Bolsonaro, a Primeira Turma, também rejeitou os recursos de outros integrantes considerados parte central do plano de golpe como: Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e da Casa Civil), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor da Abin).

O único a não recorrer foi o tenente-coronel Mauro Cid, que firmou acordo de colaboração premiada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/BOLSONARO/PRISÃO/TARCÍSIO/AGRADECIMENTO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DECISÃO

STF tem maioria para negar recurso de Bolsonaro e manter pena de 27 anos

Apenas o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de colaboração premiada, abriu mão de recorrer.

07.11.25 16h48

No mesmo dia em que STF julga Bolsonaro, Tarcísio agradece o ex-presidente: 'gratidão'

07.11.25 16h43

CONFUSÃO

Eduardo Bolsonaro compartilha acusa Nikolas Ferreira: 'quer se livrar do Bolsonaro de vez'

Eduardo também compartilhou links que, segundo a PF, contêm críticas ao deputado mineiro.

07.11.25 16h33

DECISÃO

Hugo Motta determina sessões semipresenciais na Câmara na semana da COP30

Ainda não foi divulgada a lista dos temas que devem ser votados pelos parlamentares na próxima semana

07.11.25 16h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

ENTENDA

General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem

A inscrição para o exame, de acordo com os advogados, já foi realizada.

01.11.25 21h58

política

Lula diz que Trump deve comer maniçoba para 'nunca mais ter mau humor'

Presidente brincou sobre prato típico do Pará ao comentar convite a presidente dos EUA para a COP 30

04.11.25 21h27

POLÍCIA

Incêndio atinge igreja no bairro do Marco, em Belém

Chamas começaram no primeiro andar do prédio; Corpo de Bombeiros investiga as causas

03.11.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda