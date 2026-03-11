Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Nikolas Ferreira e Esquerdogata rejeitam acordo em ação por difamação contra influenciadora

Estadão Conteúdo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a influenciadora Aline Bardy Dutra, conhecida como Esquerdogata, recusaram conciliação em audiência realizada na terça-feira, 10, na 1.ª Vara Criminal de Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Segundo a ata, ambas as partes declararam não ter interesse no acordo.

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) havia proposto uma saída alternativa ao processo criminal: que Aline pagasse R$ 2 mil em favor de uma instituição. Nikolas rejeitou a medida. A juíza Fernanda Coelho de Bem concedeu dez dias para que a defesa da influenciadora se manifeste.

O processo tramita na 1.ª Vara Criminal de Brasília desde agosto de 2025, após o deputado apresentar queixa-crime à Polícia Civil de São Paulo.

Na peça, Nikolas afirma que Aline publicou, em fevereiro de 2025, um vídeo no qual o apontava como um dos "responsáveis pelo maior esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas" e o chamava pelo apelido "Chupetola".

A defesa pediu que o juízo fixe o valor da indenização. "A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido", argumentou.

Ouvida pela polícia, Aline negou intenção de difamar o parlamentar e classificou o vídeo como crítica política.

Em outubro de 2025, a influenciadora foi presa em Ribeirão Preto por desacato a policiais militares durante uma abordagem e foi solta após audiência de custódia, com medidas cautelares.

Em seu perfil, a influenciadora produz conteúdos que contestam posicionamentos de adversários ideológicos, tendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira entre os principais alvos.

Além da atuação nas redes, mantém uma loja de produtos com mensagens políticas e publica análises sobre o cenário político.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

NIKOLAS FERREIRA/ESQUERDOGATA/DIFAMAÇÃO/ACORDO/REJEIÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Nikolas Ferreira e Esquerdogata rejeitam acordo em ação por difamação contra influenciadora

11.03.26 22h02

Flávio Bolsonaro: CPI do Banco Master é ilegal e Alessandro Vieira é 'hipócrita'

11.03.26 21h53

justiça

Presidente da CPI do INSS diz que convocação de Vorcaro será votada na 2ª Turma do STF

A cúpula da CPI tem se queixado do que entende ser a interferência indevida do Judiciário sobre os trabalhos do colegiado

11.03.26 21h42

justiça

Ações sobre desaparecidos no regime militar vão ser julgadas em sessão presencial no STF

Moraes é relator de três processos sobre o tema

11.03.26 20h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

BRASIL

Morte de 'Sicário' de Vorcaro na prisão foi filmada sem pontos cegos, diz diretor da PF

O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais

05.03.26 10h13

ELEIÇÕES 2026

Deputado Dirceu Ten Caten é o nome do PT para ser vice de Hana Ghassan nas eleições 2026

Líder da bancada petista na Alepa, parlamentar afirma que diretório estadual deliberou oficialmente o nome dele para compor chapa com a vice-governadora e destaca atuação do mandato em defesa da juventude e no combate ao feminicídio

05.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda