Nikolas Ferreira e Esquerdogata rejeitam acordo em ação por difamação contra influenciadora

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a influenciadora Aline Bardy Dutra, conhecida como Esquerdogata, recusaram conciliação em audiência realizada na terça-feira, 10, na 1.ª Vara Criminal de Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Segundo a ata, ambas as partes declararam não ter interesse no acordo.

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) havia proposto uma saída alternativa ao processo criminal: que Aline pagasse R$ 2 mil em favor de uma instituição. Nikolas rejeitou a medida. A juíza Fernanda Coelho de Bem concedeu dez dias para que a defesa da influenciadora se manifeste.

O processo tramita na 1.ª Vara Criminal de Brasília desde agosto de 2025, após o deputado apresentar queixa-crime à Polícia Civil de São Paulo.

Na peça, Nikolas afirma que Aline publicou, em fevereiro de 2025, um vídeo no qual o apontava como um dos "responsáveis pelo maior esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas" e o chamava pelo apelido "Chupetola".

A defesa pediu que o juízo fixe o valor da indenização. "A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido", argumentou.

Ouvida pela polícia, Aline negou intenção de difamar o parlamentar e classificou o vídeo como crítica política.

Em outubro de 2025, a influenciadora foi presa em Ribeirão Preto por desacato a policiais militares durante uma abordagem e foi solta após audiência de custódia, com medidas cautelares.

Em seu perfil, a influenciadora produz conteúdos que contestam posicionamentos de adversários ideológicos, tendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira entre os principais alvos.

Além da atuação nas redes, mantém uma loja de produtos com mensagens políticas e publica análises sobre o cenário político.