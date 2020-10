'Nhonho', responde Ricardo Salles para Rodrigo Maia

Uma publicação na rede social do presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia, viralizou nas redes sociais após o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles ter chamado de 'Nhonho', personagem do seriado Chaves.

O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) October 24, 2020

Na publicação, Maia legendou: "O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo". Logo em seguida, Salles respondeu em tom irônico.

"E vc destruindo a vida de milhões de familias por ñ ter sido um homem suficiente de coragem para #pautaraMP1000", comentou uma internauta, se referindo a Rodrigo Maia.