Negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas avançam

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que um "entendimento" preliminar foi alcançado na negociação para libertar reféns detidos pelo Hamas em troca de um cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza.

Segundo Sullivan, uma delegação israelense, liderada pelo diretor do Mossad, David Barnea, se encontrou com o diretor da CIA, Bill Burns, e negociadores do Egito e do Catar em Paris na última sexta-feira. O Egito e o Catar atuam como intermediários nas negociações entre o Hamas e Israel.

Embora o Hamas ainda não tenha assinado o acordo, Sullivan disse que os negociadores chegaram a um consenso sobre os "contornos básicos" de um possível acordo de libertação de reféns para um cessar-fogo temporário. No entanto, ele ressaltou que os detalhes ainda estão sendo definidos e qualquer acordo final ainda está a alguns dias de distância.

Em referência às discussões, Sullivan disse que "serão necessárias discussões indiretas entre o Catar e o Egito com o Hamas, porque, em última análise, eles terão de concordar em libertar os reféns."

Sullivan também comentou sobre o plano recentemente divulgado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para a Faixa de Gaza após a guerra, expressando "algumas preocupações". Ele ressaltou que espera ser informado por seus colegas israelenses sobre o assunto.

Por outro lado, Netanyahu colocou o acordo em dúvida, afirmando neste domingo que ainda não está claro se o acordo será adotado nas negociações em andamento. Ele declarou que o Hamas precisa "chegar a uma situação razoável", mas se recusou a discutir detalhes.

Netanyahu também mencionou um plano militar duplo, que inclui a evacuação de civis palestinos em Gaza e uma operação para destruir os batalhões restantes do Hamas, afirmando que o plano seria implementado independentemente do acordo.