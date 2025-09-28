'Não tem motociata, tem caminhada de educadores', diz Lula ao fim de evento dos 95 anos do MEC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã deste domingo, 29, de caminhada em homenagem aos 95 anos do Ministério da Educação. Após encerrar o circuito de 3 quilômetros na Esplanada, Lula destacou a "revolução na Educação" e afirmou, em referência ao evento, que "não tem motociata, não tem pornochanchada", mas sim "caminhada de educadores".

O presidente caminhou pela Esplanada ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, dos ministros da Educação, Camilo Santana, da Saúde, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, e da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo também participou do evento.

Lula fez parte do circuito usando o boné "Brasil é dos Brasileiros", em meio à preparação para um encontro entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao final da caminhada, Lula recebeu uma medalha, dedicada a "todos os professores", e levantou o troféu do evento, brincando: "cadê o champanhe?", em referência às comemorações da Fórmula 1.