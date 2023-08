'Não se pode mais empurrar com a barriga problema da tarifa', diz ministro de Minas e Energia

Questionado sobre a alta tarifa de energia elétrica praticada especialmente no Pará, que atualmente é a tarifa mais cara do Brasil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou ser necessário corrigir "as distorções tarifárias, principalmente no Norte e Nordeste". O ministro participou, na tarde desta terça-feira (8), da Cúpula da Amazônia, em Belém.

"A gente não pode continuar empurrando para debaixo do tapete, nós precisamos criar mecanismos com que a gente possa ao mesmo tempo incentivar os investimentos de energia e combater as distorções de tarifas no Brasil", disse o ministro.

Ele disse ainda que há poucos dias anunciou, que em 90 dias, vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de reestruturação do sistema elétrico brasileiro a fim de proteger as classes menos favorecidas economicamente.

"Favorecer os mais pobres, que são que são os que ficaram da classe média para baixo. Em especial o Norte e Nordeste que produzem muita energia e pagam uma tarifa cara", disse referindo-se à proposta que enviará ao poder Legislativo, Alexandre Silveira.