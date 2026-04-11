Mutirão do TRE registra longas filas em Belém e evidencia procura por regularização eleitoral

Imagens de longas filas em frente à unidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no bairro da Pedreira, em Belém, marcaram a manhã deste sábado (11), com grande movimentação de eleitores em busca de atendimento. O cenário foi registrado na TV Pirajá e reflete a alta demanda pelos serviços eleitorais a menos de um mês do fechamento do Cadastro Eleitoral. A movimentação intensa começou a ser registrada antes das 8h.

O TRE realiza neste final de semana um mutirão de atendimento. Dessa vez, os cartórios eleitorais e os postos de atendimento de todo estado ficarão abertos para receber os eleitores no sábado (11/04) e domingo (12/04), das 8h às 14h.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais, especialmente para quem não consegue comparecer aos cartórios durante a semana, e garantir que mais eleitores consigam regularizar pendências dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Com o fechamento do Cadastro Eleitoral previsto para o dia 6 de maio, a tendência é de aumento na procura pelos atendimentos. Após essa data, os serviços serão suspensos e só devem ser retomados em novembro, após as eleições.

Durante o mutirão, os eleitores podem solicitar serviços como a emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, atualização cadastral, regularização de pendências e coleta de dados biométricos.

Para tirar o primeiro título, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e, no caso de homens que completam 19 anos neste ano, comprovante de quitação com o serviço militar. Já para transferência de domicílio eleitoral, é exigido documento oficial com foto e comprovante recente de residência. Nos casos de revisão cadastral, basta apresentar um documento oficial com foto.

O TRE do Pará já havia iniciado os mutirões nos dias 21 e 22 de março e deve realizar novas ações no feriado de 1º de maio e nos dias 2 e 3 de maio, também das 8h às 14h, como forma de reforçar o atendimento antes do prazo final.