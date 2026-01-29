Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Municípios têm até 30 de janeiro para enviar LOA e LDO ao TCMPA

Envio dos instrumentos orçamentários é obrigatório e consta no Calendário das Obrigações Municipais de 2026 do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará

Gabi Gutierrez

Os municípios paraenses têm até o dia 30 de janeiro para encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O alerta foi feito pelo próprio Tribunal, que reforça a importância do cumprimento do prazo para garantir a regularidade da gestão fiscal.

A LOA é o instrumento que define como a prefeitura irá arrecadar e aplicar os recursos públicos ao longo do ano, enquanto a LDO estabelece as prioridades e metas da administração municipal. O envio tempestivo desses documentos é essencial para a transparência, o planejamento orçamentário e a fiscalização das contas públicas.

A orientação consta no Calendário das Obrigações Municipais de 2026, publicado pelo TCMPA e já disponível no portal oficial do Tribunal, na aba “Gestor”. O documento reúne todas as datas e responsabilidades que devem ser cumpridas pelas administrações municipais ao longo do ano, funcionando como um guia para a correta prestação de contas e o atendimento às exigências legais.

De acordo com o TCMPA, o calendário detalha de forma objetiva o que deve ser feito, quando e como, sendo uma ferramenta fundamental para auxiliar prefeitos e demais gestores a evitarem inconsistências e problemas durante os processos de fiscalização.

As obrigações previstas no calendário se aplicam às diferentes estruturas da administração municipal, incluindo prefeituras, câmaras municipais, consórcios públicos e outras entidades vinculadas ao poder público local.

Além do prazo fixo de janeiro para o envio da LOA e da LDO, o calendário também estabelece prazos variáveis. Caso haja qualquer alteração na Lei Orçamentária Anual após sua edição, o município deverá encaminhar a versão atualizada ao TCMPA em até dez dias após a modificação.

 
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

contas públicas

Tribunal de Contas dos Municípios do Pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

cumprimento de pena

Dino reconhece erro do TJ e manda Estado indenizar homem com progressão de regime atrasada

Condenado a cinco anos de reclusão, o homem alegou que não obteve a progressão de regime no tempo correto em razão de erro no cálculo da execução penal

29.01.26 16h43

saúde

Lula passa por exames pré-operatórios para cirurgia de catarata que acontece nesta sexta-feira

Nesta tarde, o presidente segue rotina de trabalho na Granja do Torto

29.01.26 16h03

eleições 2026

Kassab diz que candidato do PSD será escolha 'política' e que eleitor é próximo do bolsonarismo

O presidente nacional do partido salientou que a escolha se dará por meio de um conjunto de fatores analisados. Ele admitiu não saber exatamente quais serão, mas será harmônica

29.01.26 15h53

eleições 2026

Bolsonaro faz elogios a Caiado e vê 'com bons olhos' candidatura ao Planalto, diz Tarcísio

Depois da visita, Tarcísio reforçou à imprensa que disputará a reeleição em São Paulo e apoiará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência

29.01.26 15h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda