MST manifesta apoio à Palestina em meio a 'cerco total' a Gaza por Israel

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, anunciou na segunda-feira (9) um "cerco total" à Faixa de Gaza, onde vivem aproximadamente 2,3 milhões de palestinos. Em resposta a essa medida, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil emitiu uma nota de apoio "total e irrestrito" à luta da Palestina e condenou a política de "apartheid implementada pelas autoridades israelenses".

No comunicado, o MST destacou a “resistência Palestina, desde Gaza, reagiu, de maneira legítima, às agressões e à política de extermínio que Israel implementa na região há mais de 75 anos (…) À brava Resistência Palestina em Gaza: seguiremos apoiando e defendendo o direito legitimo dos povos a reagir contra a opressão”.

O MST também descreveu a Faixa de Gaza como uma "prisão a céu aberto", comparando-a a um "campo de concentração isolado do resto do mundo" que está sujeito a ataques constantes e bombardeios por parte do exército israelense.