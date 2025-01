MPPA dá posse a novos membros da Corregedoria-Geral e do Conselho Superior em sessão solene

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou, na manhã desta terça-feira (7/1), no auditório Nathanael Farias Leitão, em sua sede em Belém, a cerimônia de posse dos novos integrantes da Corregedoria-Geral e do Conselho Superior, eleitos para o próximo biênio. A solenidade do Colégio de Procuradores de Justiça foi marcada por discursos que destacaram compromisso, renovação e responsabilidade no cumprimento das funções institucionais.

O procurador de justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida assumiu o cargo de corregedor-geral do Ministério Público, sendo acompanhado pelos procuradores Marcos Antônio Ferreira das Neves e Jorge de Mendonça Rocha, empossados como 1º e 2º subcorregedores-gerais, respectivamente.

A sessão foi conduzida pela procuradora-geral de justiça em exercício, Ubiragilda Silva Pimentel, que também presidiu o Colégio de Procuradores de Justiça. O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o desembargador corregedor-geral de justiça do Tribunal de Justiça do Pará, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior; o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Leonam Gondim Júnior; o corregedor-geral da Defensoria Pública do Estado, Edgar Moreira Lamar; e representantes de outras instituições, como o Ministério Público do Maranhão, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e a Associação do Ministério Público do Pará (Ampep).

Ao assumir o cargo, Eduardo Barleta agradeceu pela confiança do Colégio de Procuradores e reforçou seu compromisso com uma gestão transparente e eficiente. Ele destacou a importância da orientação como atribuição essencial da Corregedoria, visando ao aprimoramento das atividades ministeriais. "A Corregedoria sempre respeitará as prerrogativas institucionais dos membros do Ministério Público, atuando com firmeza na orientação e fiscalização para assegurar o bom desempenho das funções ministeriais", afirmou. Barleta também destacou a necessidade de diálogo constante com a sociedade e de maior agilidade na tramitação de processos relacionados à movimentação de membros na carreira.

Renovação no Conselho Superior

Durante a solenidade, também ocorreu a posse de sete procuradores de justiça eleitos como membros titulares do Conselho Superior do Ministério Público: Roberto Antonio Pereira de Souza, Armando Brasil Teixeira, Joana Chagas Coutinho, Isaías Medeiros de Oliveira, Maria do Socorro Pamplona Lobato, Maria da Conceição de Mattos Sousa e João Gualberto dos Santos Silva. Como suplentes, foram empossados Jorge de Mendonça Rocha e Antônio Eduardo Barleta de Almeida, enquanto Manoel Santino Nascimento Junior e Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater tomarão posse em momento posterior.

Roberto Antônio Pereira de Souza, o mais votado, representou os novos conselheiros em seu discurso, destacando a renovação do Conselho Superior. Segundo ele, a nova composição traz uma significativa mudança, com a maioria dos membros assumindo o cargo pela primeira vez. “A responsabilidade é sempre pesada, pois carrega consigo a pressão inerente ao cargo. Contudo, não nos falta disposição, vontade e coragem para desempenhar as atribuições que nos foram confiadas”, declarou.

Mensagem final

Encerrando o evento, Ubiragilda Pimentel parabenizou os novos integrantes da Corregedoria e do Conselho Superior, destacando o apoio da Procuradoria-Geral às novas gestões. Em seu discurso, enfatizou a importância de um Ministério Público próximo da sociedade e atento às demandas da população. "Esse é o Ministério Público que queremos: presente, atuante e comprometido com a população. Promotores e procuradores devem estar próximos da sociedade, participando de conselhos e ouvindo suas demandas", afirmou.

A procuradora também destacou a relevância do trabalho do Conselho Superior, especialmente em relação à movimentação na carreira, e incentivou os conselheiros a manter a celeridade nos processos de promoção e remoção. “A movimentação na carreira é essencial para renovar a instituição e beneficia tanto os membros quanto a sociedade”, concluiu.