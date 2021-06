Mosqueiro recebe as plenárias do programa “Tá Selado!”

Os moradores do Distrito Administrativo de Mosqueiro (Admos) iniciaram na noite da quarta-feira, 2, as plenárias do programa de participação popular permanente “Tá Selado! ” Desta vez, os bairros reunidos foram o do Aeroporto, Maracajá, Praia Grande, Porto Arthur e Vila.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, como sempre tem feito desde o início do programa da realização das plenárias, abriu a reunião. O gestor municipal aproveitou a oportunidade para comentar sobre os projetos que a prefeitura tem para a ilha de Mosqueiro.

"Temos o trabalho que vamos realizar no Programa Saúde da Família. A operação Verão da Gente, que já inicou em Mosqueiro, envolvendo diversas secretarias, vai levar limpeza, recuperação de vias e outras melhorias", destacou.

O titular da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), Cláudio Puty, explicou o método do programa para os moradores de Mosqueiro.

"Quem vive em Mosqueiro vai poder indicar os problemas da via, solicitar limpeza de bueiros, troca de lâmpada, enfim, falar sobre os problemas do distrito como um todo", enfatizou.

Primeiras plenárias

Na semana passada, o programa "Tá Selado" teve a participação de 26 bairros, de três distritos administrativos, e reuniu mais de 1.300 pessoas. "Considerando que estamos em uma pandemia, que temos pontos on-line e semipresenciais, é um número bom, que pretendemos aumentar cada vez mais", comentou o titular da Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Gestão e Planejamento (Segep), Cláudio Puty.

De acordo com Puty, o saneamento básico e a regularização fundiária foram os assuntos mais debatidos. "Tivemos discussões sobre tudo. Desde problemas rotineiros, como uma luz queimada, até coisas mais profundas e que pretendemos resolver, que é o caso da regularização fundiária e o saneamento", assegurou. Na segunda-feira (31), começaram a ser ouvidos os moradores do Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac), iniciando pelos bairros de Fátima, Miramar e Maracangalha.

As plenárias do programa “Tá Selado!”, em Mosqueiro, seguem na próxima segunda-feira, 7, às 19h, com outros bairros da ilha.