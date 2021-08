Morre o cientista político Francisco Weffort, ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso

O cientista político Francisco Weffort morreu nesta segunda (2), no Rio de Janeiro, durante um procedimento médico. Segundo informações da Folha de São Paulo, ele passava por procedimento para tratar um problema cardíaco no Rio.

Formado em ciências sociais pela Universidade de São Paulo (USP), Wefford ingressou no quadro de docentes da instituição em 1961 e lecionou na graduação até o golpe militar de 1964. Teve passagens pelo Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Social (Ilpes), sediado no Chile, pela Universidade de Essex, na Inglaterra, e pela Universidade de La Plata, na Argentina, onde também atuou como assessor da Organização Internacional do Trabalho.

Ainda na década de 1970, integrou o corpo de pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e foi um dos fundadores do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec). Em 1977, tornou-se livre docente na USP e, no ano seguinte, publicou "O Populismo na Política Brasileira".

Foi fundador, ideólogo e um dos principais dirigentes do PT, de onde saiu na década de 1990, para comandar o Ministério da Cultura no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP). Se afastou do PT a ponto de defender o impeachment de Dilma Rousseff em 2016.

Entre 1990 e 1992, deu aulas no Woodrow Wilson Center e no Helen Kellogg Institute, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, assumiu a chefia do Departamento de Ciência Política da USP.

Reconhecido como um dos principais intelectuais do país, Weffort tinha como eixo central de sua vida acadêmica a reflexão sobre a democracia e o populismo no Brasil e escreveu livros clássicos como "Formação do Pensamento Político Brasileiro", "Por que Democracia" e "Qual democracia?".

Seu último trabalho publicado foi o livro "Crise da Democracia Representativa e Neopopulismo no Brasil", com o professor José Álvaro Moisés.

Weffort tinha 84 anos e se tratava de um problema do coração diagnosticado recentemente. Ele estava em Petrópolis no sábado (31) quando sofreu um desmaio. Levado para a capital, chegou a ser preparado para uma cirurgia que previa a desobstrução de artérias e a colocação de uma válvula na aorta. Mas não resistiu aos procedimentos iniciais. Ele será enterrado em São Paulo. A família ainda não decidiu se fará algum tipo de cerimônia.