Morre filho da cantora evangélica Shirley Carvalhaes

Estadão Conteúdo

Weslley Carvalhaes, filho da cantora evangélica Shirley Carvalhaes, morreu nesta sexta-feira, 23, aos 35 anos.

A morte foi confirmada no perfil oficial da cantora pelas redes sociais. A causa não foi divulgada. Mais cedo, Shirley pediu orações pela saúde do filho adotivo, que trabalhava com marketing.

Segundo ela, Weslley estava internado havia alguns dias e hoje os médicos haviam informado um "diagnóstico muito difícil".

"Humanamente falando, as chances são mínimas. Ouvir isso dilacera a alma", escreveu.

Após a morte, a cantora agradeceu ao filho pelos momentos vividos, pelas brincadeiras e sorrisos mesmo nos momentos tristes. "Vá em paz, Weslley Carvalhaes, e que o senhor Jesus te receba de braços abertos", escreveu em publicação.

