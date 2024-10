Moraes pede comprovação de pagamento das multas para o X

O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira (4/10) que a Secretaria Judiciária certifique-se de que tenha havido o cumprimento integral do pagamento das multas do X e o efetivo depósito em contas vinculadas do Banco do Brasil.

Moraes recebeu a informação de advogados da rede social X de que o pagamento de todas as multas impostas por descumprimento de decisões da Justiça brasileira teriam sido pagas.

VEJA MAIS

A plataforma afirma ter realizado o pagamento de multa fixada no valor de R$ 28,6 milhões, com recursos próprios, não havendo necessidade de qualquer manifestação expressa da Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. quanto ao referido pagamento.

No dia 27 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, impôs novas medidas para que a rede X pudesse voltar a operar no Brasil. O ministro rejeitou o pedido dos advogados da rede para que o retorno da plataforma fosse imediato.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)