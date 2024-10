X diz ao STF que pagou multas e pede liberação da rede social no Brasil

A rede social X protocolou nesta sexta-feira (4/10) um novo pedido de desbloqueio no Brasil após afirmar ter pagado todas as multas devidas pela empresa. Segundo a empresa, foram quitados os cerca de R$ 28,6 milhões de débitos em multas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Os representantes do X afirmam que a quitação das multas era a última das exigências do Supremo para a plataforma voltar a ser liberada no Brasil.

A rede social informou ao STF que os valores seriam pagos com recursos próprios, não envolvendo valores da empresa Starlink.

Agora, cabe ao ministro Alexandre de Moraes analisar se o X cumpriu todas as medidas para voltar a operar no Brasil e a ficar disponível para os usuários. Não há um prazo para isso.

Exigências cumpridas

Antes da quitação desta sexta-feira, o X atendeu a duas exigências para garantir a retomada das atividades: bloqueio de nove perfis de investigados e a nomeação de um representante legal da empresa no país.

Na semana passada, em 26 de setembro, o X apresentou documentos e afirmou ter cumprido as ordens judiciais ao solicitar pela primeira vez a liberação. No dia seguinte, Moraes negou o desbloqueio pela não quitação total das multas.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)