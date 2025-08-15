Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes manda prender condenado pelo 8 de janeiro que tirou tornozeleira eletrônica

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro sinalizou que a tornozeleira do acusado está desligada deste o dia 2 de julho

André Richter / Agência Brasil
fonte

Mandado de prisão foi assinado na terça-feira (12) pelo ministro do STF Alexandre de Moraes (Foto: Victor Piemonte/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão de Diego Dias Ventura, acusado de atuar como um dos líderes do acampamento golpista que foi instalado em frente ao quartel do Exército, em Brasília, no final de 2022.

O mandado de prisão foi assinado na terça-feira (12) após o ministro ser informado que Diego rompeu a tornozeleira eletrônica e está desaparecido.

Veja mais

image Moraes pede a Zanin que marque julgamento de Bolsonaro por plano de golpe
Cabe agora ao presidente da Primeira Turma, agendar a votação

image Moraes diz que STF precisa aprender a se comunicar melhor, inclusive nas redes sociais
'80% das pessoas dormem enquanto a gente vota', disse Moraes

“Em 6/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro noticiou o fim de bateria da tornozeleira eletrônica do acusado, que está desligada desde 02/07/2025, e consta rompimento da cinta da tornozeleira, em aberto desde 01/07/2025”, diz trecho da decisão.

Em julho deste ano, o acusado foi condenado pelo STF a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, além do pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados pela depredação.

Durante as investigações, Diego chegou a ser preso, mas ganhou o direito de responder ao processo em liberdade.

De acordo com acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), Diego atuou na coordenação da logística do acampamento e participou dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes. 

Na manifestação enviada ao STF durante o julgamento, os advogados de Diego Ventura defenderam a absolvição por falta de provas.

Segundo a defesa, o acusado participou de uma "manifestação pacífica em Brasília" e não tem vínculo com atos de violência praticados por outras pessoas. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ministro alexandre de moraes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STF retoma julgamento de Zambelli por porte ilegal de arma; já há maioria pela condenação

15.08.25 8h18

Justiça

Moraes manda prender condenado pelo 8 de janeiro que tirou tornozeleira eletrônica

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro sinalizou que a tornozeleira do acusado está desligada deste o dia 2 de julho

15.08.25 7h54

investigação contra parlamentares

Motta vê 'ambiente' para volta de aval legislativo a inquérito contra deputado

Exigência de autorização prévia do Congresso para que deputados e senadores sejam processados criminalmente caiu em 2001

15.08.25 7h14

Não está sendo fiel aos fatos: Barroso e Fux se desentendem no plenário do STF

14.08.25 21h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

FASE INICIAL

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

09.08.25 16h00

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

embate

Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de ‘traidor’: ‘Eu não me meto na sua igreja’

Senador foi criticado pelo pastor após se recusar a assinar o pedido de impeachment do ministro ministro Alexandre de Moraes, do STF

08.08.25 8h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda