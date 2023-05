Moraes determina apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro, diz site

O ministro so Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo que apura um susposto esquema de fraude de cartões de vacina, segundo o portal O Antagonista. Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (12). De acordo com investigadores, foram inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde dados falsos nos registros de vacinação dele e da filha Laura, de 12 anos.

Buscas foram realizadas em um imóvel ligado à Bolsonaro em Brasília. Seis pessoas foram presas suspeitas de participar do mesmo esquema, entre elas o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que também teria adquirido carteirinha de saúde fraudada. Jair Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão.

VEJA MAIS

Os dados teriam sido incluídos no sistema do DataSUS em 21 de dezembro, e retirados sob justificativa de erro em 27, três dias antes de Bolsonaro, Michelle e Laura embarcaram para os EUA. Na mesma decisão, Alexandre de Moraes determinou que fossem apreendidas "armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos".