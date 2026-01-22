Capa Jornal Amazônia
Moraes dá 15 dias para PGR se manifestar sobre pedido da defesa de Filipe Martins

Filipe Martins foi preso preventivamente no dia 2 de janeiro por descumprimento de medidas cautelares com acesso à rede social LinkedIn

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu prazo de até 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido da defesa de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que solicita a reconsideração da prisão dele.

"Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo de 15 dias", escreveu o ministro em despacho nesta terça-feira, 20. Somente após o parecer da Procuradoria é que o relator deverá decidir se mantém ou revoga a prisão preventiva.

Filipe Martins foi preso preventivamente no dia 2 de janeiro por descumprimento de medidas cautelares com acesso à rede social LinkedIn.

A defesa, no entanto, contesta. Os advogados afirmam ter acessado a conta mencionada nos autos para verificar o histórico de logins e, no dia 6, protocolaram um relatório técnico da Microsoft, responsável pela rede social.

De acordo com os advogados, o documento reúne registros e datas de acesso que demonstrariam a inexistência de movimentação no perfil atribuído a Martins.

Martins foi condenado pelo STF, em 16 de dezembro, a 21 anos e seis meses de prisão por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

TRAMA GOLPISTA/STF/MORAES/FILIPE MARTINS/DEFESA/PEDIDO/ANÁLISE/PROVAS/PGR
RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Moraes dá 15 dias para PGR se manifestar sobre pedido da defesa de Filipe Martins

Filipe Martins foi preso preventivamente no dia 2 de janeiro por descumprimento de medidas cautelares com acesso à rede social LinkedIn

22.01.26 15h57

eleições 2026

Saída de Camilo do MEC pode virar 'fantasma' para Elmano, diz Cid Gomes sobre disputa no Ceará

Na avaliação do senador, o ex-governador passaria a atuar como uma "sombra" na disputa, com potencial de esvaziar o protagonismo do atual chefe do Executivo estadual

22.01.26 13h33

PRF diz que não houve comunicação prévia sobre caminhada de Nikolas e ressalta 'riscos' na via

22.01.26 13h23

HABITAÇÃO

Lula e Jader Filho entregam 1.337 moradias do Minha Casa, Minha Vida em Maceió

A cerimônia também marca a contratação de 2 milhões de unidades habitacionais pelo programa desde 2023

22.01.26 13h19

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

POLÍTICA

Moraes se declara impedido e Gilmar vai julgar habeas corpus de Bolsonaro

O ministro do STF está envolvido no caso pelo qual Bolsonaro é julgado e, por isso, não pode julgar o assunto

17.01.26 9h18

