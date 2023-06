Moraes autoriza ex-chefe da PM-DF a permanecer em silêncio na CPMI

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), a ficar em silêncio na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, quando a questão puder levá-lo à autoincriminação.

O depoimento está marcado para acontecer nesta segunda-feira (26), às 14 horas.

A decisão acatou parcialmente o pedido da defesa. Segundo os advogados de Naime, o requerimento visa evitar que o coronel sofra algum tipo de constrangimento ao longo do depoimento.

Preso preventivamente desde o dia 7 de fevereiro, Jorge Eduardo Naime é investigado pela atuação da PM-DF durante as invasões das sedes dos três Poderes, em Brasília.