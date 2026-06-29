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Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Quinto voo com medicamentos e equipamentos irá decolar nesta terça

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Brasil vai enviar, nesta terça-feira (30), o quinto voo humanitário à Venezuela, para expandir o Hospital de Campanha já em operação em La Guaira (Reprodução / Instagram mincomunicacion_ve)

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, irá a Caracas nesta terça-feira (30) para reunião com autoridades do governo venezuelano, entre elas o chefe da pasta da Defesa do país, Gustavo González López. 

A ideia é reforçar a assistência ao país vizinho, vitimado por terremotos que provocaram destruição extensa na última semana. 

O Brasil deverá apoiar a Venezuela em seus esforços para cuidar dos desabrigados no país e para reconstruir as áreas afetadas pelo terremoto”, informou o Ministério da Defesa, em nota. 

Também nesta terça, o Brasil enviará um quinto voo humanitário à Venezuela, que decolará da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), com equipamentos para expandir o Hospital de Campanha já em operação em La Guaira. 

A aeronave também vai levar cerca de 5,5 toneladas de insumos doados pelo Ministério da Saúde, como medicamentos e testes rápidos, solicitados pelo governo venezuelano. Segundo a pasta, as doações não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS). 

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