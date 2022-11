Ministro da Defesa de Lula será um civil, afirma Mercadante, que garante: 'Uma bela surpresa'

"O ministro da Defesa será um civil. Foi um no governo dele e continuará sendo", disse o coordenador dos grupos temáticos do Gabinete de Transição do Governo Lula, Aloizio Mercadante, na manhã desta sexta-feira (18).

VEJA MAIS

Durante a entrevista à imprensa, Mercadante fez questão de afirmar também que todos terão "uma bela surpresa" com a equipe de transição que está sendo formada para ficar em comunicação com as Forças Armadas.

Nos mandatos de Lula, entre 2003 e 2011, o ministros da Defesa foram o diplomata José Viagas Filho, o empresário José Alencar e os advogados Waldir Pires e Nelson Jobim, além do senador Celso Amorim, que seguiu no mandato de Dilma Rousseff.

Anúncio final do grupo de transição de Lula

A lista completa dos integrantes do grupo de transição deve ser divulgada nesta segunda-feira (21), conforme Mercadante. Ele contou que o anúncio só ainda não aconteceu porque ainda precisa de um último 'ok' de Lula.

"O presidente Lula está chegando e vamos fechar o grupo, acho que vocês vão ter uma bela surpresa. Está muito bem construído. Vai ser anunciado no começo da semana, segunda-feira tá resolvido. Aguardem! Não vamos falar de nomes ainda. Quero primeiro falar com o presidente", disse.

Perguntado sobre o termo "bela surpresa" que usou para definir o impacto da escolha dos integrantes do grupo, Mercadante explicou: "Pela composição do grupo, pela representatividade, pela estatura das pessoas que vão participar. Vai ser uma excelente solução. O grupo é muito representativo para essa tarefa que é o diálogo com as Forças Armadas".