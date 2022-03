Ministra Damares descarta candidatura ao Senado pelo Pará e evita disputa com aliado

Durante um evento na sede do Incra, em Belém, na tarde desta quarta-feira (23), a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, declarou que não será candidata ao Senado pelo Pará. Mais cedo, em outra programação na capital paraense, na sede da Sudam, ela havia informado que iria concorrer, mas não adiantou por qual Estado ou para qual cargo.

VEJA MAIS

Ao descartar concorrer a senadora pelo Pará, ela justificou que não pretende entrar na disputa contra um aliado. “Não quero concorrer com o futuro senador Márco Couto”, declarou. O ex-senador e pré-candidato novamente ao cargo estava no local.

Abrace o Marajó

A ministra também afirmou que não quer envolver 'politicagem' no Programa Abrace o Marajó. “Falei com direita, esquerda, todos os partidos, mas me perguntam por que só ando com esses deputados [de direita]. Sempre que venho aqui aviso todos os deputados do Pará, e são só esses que me acompanham. Nunca vim aqui sem avisar todos os gabinetes parlamentares. Nenhum parlamentar está desinformado”, declarou.

Grupo Liberal

Durante seu discurso na sede do Incra, Damares Alves elogiou o trabalho do Grupo Liberal, afirmando que a tecnologia e os jovens representam o futuro, por isso a empresa é reconhecida.

“Saí de lá emocionada e agradeci o presidente (Ronaldo Maiorana) por estar acreditando nos jovens, é isso que quero pro Marajó”, completou.