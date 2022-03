'Quem decide é o capitão, e ele quer', diz Damares sobre manter a candidatura ao Senado

Nova oportunidade

O IFPA abrirá, hoje, o prazo de inscrição para a disputa de 405 vagas que não foram preenchidas em processo seletivo.



Maior rigor

O Senado aprovou, ontem, o projeto de lei que aumenta a pena para violência contra as crianças. Agora, o texto voltará à Câmara.

"Quem decide é o capitão, e ele quer.”

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou, ontem, que deve manter a candidatura ao Senado, diante da insistência do presidente Jair Bolsonaro para que ela dispute o pleito deste ano. Damares admitiu ao site do jornal “O Globo” que chegou a comunicar anteontem ao presidente a sua desistência, mas um dia depois voltou atrás.

BOLSONARO

Visita



Foi calorosa a recepção ao presidente da República, Jair Bolsonaro, no município São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. Ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro visitou, ontem, as obras de construção da ponte sobre o rio Araguaia, que interligará o município paraense ao de Xambioá, no Estado do Tocantins. Ao longo do dia, o presidente compartilhou em seus perfis nas redes sociais os vídeos em que aparece cercado por uma multidão de apoiadores. Nas redes, ele informou que 73% das obras de fundação da ponte já foram executadas. Disse que também estão adiantados os trabalhos de construção dos pilares, vigas e lajes.

MINISTROS

Programação



E hoje quem desembarcará no Estado do Pará são os ministros Fábio Faria, das Comunicações, e Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A programação inclui o repasse de computadores para escolas públicas e a entrega de dois mil contratos de concessão de uso de terra para agricultores familiares das cidades de Curralinho e Bagre. Também será feita a transferência da gestão de ilhas do Arquipélago do Marajó, da União, para o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A medida é parte do processo de reconhecimento e emissão de títulos para os ocupantes dos projetos agroextrativistas na região.

ELEITORES

Serviços



O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará levará, no próximo domingo, para a praça Batista Campos, em Belém, os serviços de atendimento aos eleitores dentro de ação social promovida pelo Instituto Ação Pensando Bem (APB). A presidente do TRE, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, estará na praça, onde serão ofertados serviços como emissão e regularização de títulos eleitorais, além da atualização dos dados cadastrais entre outros.



Cadastro



Vale lembrar que terminará no dia 4 de maio o prazo para a emissão e regularização do título eleitoral. A partir dessa data, a Justiça não poderá mais incluir ou excluir informações no cadastro eleitoral. O fechamento é necessário para que, 150 dias antes do dia da votação, a Justiça Eleitoral possa organizar as eleições gerais deste ano.

PASSARINHO

Mudança



Como previsto, o deputado federal Joaquim Passarinho confirmou a saída do PSD e anunciou a filiação ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que abonou, ontem, pessoalmente, a ficha do parlamentar paraense na nova legenda. Na semana que vem, o partido deve realizar evento para recepcionar o novo integrante. Já o também deputado federal Eduardo Costa deixou o PL e foi para o PSD. O troca-troca faz parte das estratégias dos partidos para a disputa eleitoral deste ano. O prazo para as mudanças de partido, sem risco de perda de mandato, terminará no próximo dia 2.

CASTANHAL

Gazeta



Além de terem decidido reduzir de duas para apenas uma sessão ordinária por semana, boa parte dos 21 vereadores da Câmara Municipal de Castanhal não está garantindo o quórum mínimo de onze presentes para a realização da sessão marcada para as manhãs das terças-feiras. Ontem, o presidente da Casa, vereador Sergio Leal (PSDB), abriu a sessão para, logo em seguida, comunicar que não havia quórum suficiente para que o Legislativo de Castanhal trabalhasse. Essa gazeta tem revoltado cada vez mais os eleitores do maior município do nordeste paraense.

PROJETOS

Prêmio



A Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) encaminhou expediente às unidades do Ministério Público informando a abertura do Banco Nacional de Projetos para as inscrições, até o dia 13 de maio, no prêmio “CNMP Edição 2022”. O prêmio é um instrumento de reconhecimento de programas e projetos bem-sucedidos do Ministério Público brasileiro, alinhados ao Mapa Estratégico Nacional, e que contribuam para o aperfeiçoamento da instituição e dos serviços prestados à sociedade.

Em Poucas Linhas

► Está agendado para sexta-feira, 25, o lançamento do livro “Ventos Mergulhantes”. A obra, do escritor Romeu Ferreira dos Santos Neto, é editada em braile. O evento integra a programação comemorativa aos 151 anos da Biblioteca “Arthur Vianna”, administrada pela Fundação Cultural do Pará (FCP). A versão em braile é uma parceria entre a FCP e a Universidade Federal Rural da Amazônia.

► A Uepa está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de doutorado em Educação. Serão ofertadas 17 vagas para a turma de 2023. As inscrições para o processo seletivo irão até o dia 20 de abril, pelo site da universidade.

► A Diretoria da Festa de Nazaré lançou, ontem, o site da 230a edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O diretor-coordenador da Festa de Nazaré, Antônio Salame, informou que a grade para patrocinadores e apoiadores continua aberta para empresas que ainda quiserem se habilitar. Salame destacou que o apoio financeiro é importante para a manutenção das ações sociais da Paróquia de Nazaré e da infraestrutura da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém.



► O deputado estadual Thiago Araújo (Cidadania) apresentou, ontem, à Assembleia Legislativa, um projeto de lei para transformar a corda do Círio de Nazaré em patrimônio de natureza imaterial do Estado do Pará.

► Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que as atividades turísticas já somam um prejuízo de R$ 485,1 bilhões de março de 2020 a janeiro deste ano. Do prejuízo acumulado no período, mais da metade ficou concentrada nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.