Ministra da Justiça e Segurança Pública da Noruega visita Porto de Vila do Conde, em Barcarena

A ministra da Justiça e Segurança Pública da Noruega, Emilie Enger Mehl, está no Pará, para participar da reunião do G20, no Hangar, em Belém, que começou na quarta-feira (30.10) e termina nesta sexta-feira (1º.11), com foco no debate sobre a redução de riscos de desastres ambientais. Além dela, a comitiva norueguesa que visita o território paraense conta com o Secretário de Estado Hans-Peter Aasen, a Secretária Permanente Silje Lien Nilsen, o assessor Simen Andreas Nefstad Grinden e o embaixador Odd Magne Ruud.

Na manhã desta quarta-feira, eles visitaram a área portuária de Barcarena e conheceram o Porto de Vila do Conde, onde atua a empresa Hydro, que tem o governo norueguês como acionista.

A Polícia Federal ficou responsável segurança de comitiva estrangeira. Na ocasião, apresentou seu trabalho de fiscalização marítima e policiamento da Amazônia. A ação também teve participação da Guarda Portuária da Companhia Docas do Pará (CDP) e da Receita Federal.

Conforme informações divulgadas pela PF, em um terminal de uso privado, foi feita demonstração de fiscalização de contêiner com uso da cadela farejadora da Receita Federal. Em seguida, a comitiva esteve em um terminal de logística de manganês, onde o minério foi fiscalizado. "Os visitantes noruegueses também conheceram o trabalho do Grupo de Polícia Marítima (Gepom) da Polícia Federal no Pará, que atua regularmente em portos e rios do Estado. Além disso, recebeu informações da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente (Damaz), também da PF", informou a Polícia Federal.