Ministra da Agricultura diz que irá priorizar a produção cacaueira

Líder da bancada do Pará, maior Estado produtor de cacau no país, o senador Zequinha Marinho (PSC) participou de reunião remota com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, para solicitar reforço à produção cacaueira e auxiliar os produtores paraense no processo de verticalização local.

Dados referentes ao Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE revelam que 51,54% da produção brasileira de cacau do ano passado foram cultivadas em solo paraense. Ocorre que, apesar do avanço da produção, ainda é baixa a verticalização da matéria prima.

Durante a reunião com a ministra, o senador defendeu o fortalecimento da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). Desde o ano passado, o órgão federal responsável pela produção de cacau passou a focar apenas na pesquisa. As ações referentes à assistência técnica foram retiradas da Ceplac e passaram a ser desenvolvidas por meio de cooperação técnica com entidades ligadas ao agro, como é o caso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O senador ressaltou que as estimativas do IBGE para este ano é que o Pará expanda sua produção, alcançando 144.216 toneladas o que representará 53,60% de todo o cacau nacional. "A produção avança a passos largos no Pará. Precisamos de um apoio para que nossa produção seja verticalizada no próprio estado. Que as amêndoas de cacau sejam processadas em indústrias locais para gerar mais emprego e renda, mas para isso, é preciso incentivar o produtor a formar esse parque industrial no Estado", disse o senador, que defende a instalação de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) para apoiar a produção.

"Os CVTs vêm para incentivarem a vocação industrial das pequenas indústrias. Isso é muito importante, pois ao invés de vender a matéria prima, passaremos a verticalizar no Estado", frisou o senador. O parlamentar falou ainda que buscará recursos oriundo de emenda parlamentar para que a Ceplac fortaleça as ações de capacitação no Pará.

Após as defesas do senador para o reforço à produção cacaueira, a ministra Tereza Cristina disse que o Mapa irá "pisar fundo na produção de cacau. Vamos priorizar o cacau", comentou a titular do Mapa.