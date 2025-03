Ministério Público lança neste sábado (22.3) pedra fundamental de sua nova sede

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizará o “Lançamento da Pedra Fundamental” de sua nova sede, em uma cerimônia marcada para as 10h deste sábado (22). Diversas autoridades foram convidadas para o evento, entre elas os presidentes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, respectivamente, o governador Helder Barbalho, o deputado Chicão (MDB) e a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Procurador-geral de Justiça, César Mattar Jr irá conduzir a cerimônia, que também deve contar com a presença de presidentes dos tribunais de contas, ministérios públicos de Contas, secretários, procuradores de Justiça, promotores de justiça e servidores da instituição.

Com amplas instalações, o imóvel que abrigará a sede do Ministério Público está localizado na Av. Dr, Freitas, nº 2513.

De acordo com o Ministério Público do Estado, a construção de uma nova sede leva em consideração o crescimento do Órgão nas últimas décadas, proporcional à sua importância e à demanda populacional no Estado do Pará. Os novos espaços para comportar adequadamente membros e servidores e receber a população paraense - público-alvo da atuação da Instituição - são, ainda segundo o MP, fundamentais para a garantia da continuidade e qualidade dos serviços prestados.

Estrutura

A nova sede terá aproximadamente 50.000 m² de área construída, distribuídos em térreo e mais cinco andares. O MPPA ressalta que a construção atende às normas de acessibilidade e sustentabilidade. O edifício foi projetado para obter a certificação internacional LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que avalia e certifica edificações sustentáveis conforme um conjunto de critérios e práticas recomendadas para construções verdes.

Uma das novidades, por exemplo, é a reutilização de 100% da água para irrigação dos jardins e lago e até 60% da água para vasos sanitários originando-se de reaproveitamento de água pluvial. A captação de água também se estenderá aos equipamentos de ar-condicionado.