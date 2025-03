MPPA adota protocolo digital exclusivo a partir de segunda-feira (17)

A partir da próxima segunda-feira, 17 de março, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) passará a operar o protocolo exclusivamente por meio digital, deixando de receber documentos físicos devido à mudança do sistema.

A medida visa modernizar o serviço e facilitar o acesso do cidadão aos serviços do MPPA.

Como protocolar documentos:

Acesso: O cidadão deve acessar o link https://www2.mppa.mp.br/protocolo/acessoexterno, disponível no site do Ministério Público, para cadastrar seu requerimento.

Suporte: Em caso de impossibilidade de utilizar o link, o cidadão pode entrar em contato com o protocolo geral através do e-mail protocolo@mppa.mp.br para receber orientações.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)