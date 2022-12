Ministério Público do Pará reelege César Mattar Jr. e membros do Conselho Superior

Os membros do Ministério Público do Pará elegeral nesta quinta-feira (1º), o novo procurador-geral de justiça para o biênio 2023-2025 e a composição do Conselho Superior do Ministério Público do Pará para o mandato de 2023 a 2024. O PGJ César Mattar Jr. foi reeleito com 308 votos.

A abertura oficial da votação foi realizada às 8h, pelo presidente da Comissão Eleitoral (CE), procurador de justiça Geraldo de Mendonça Rocha, acompanhado dos demais integrantes da CE, procuradora de justiça Dulcelinda Lobato Pantoja (membro) e da promotora de justiça Joana Chagas Coutinho (secretária), além de servidores designados para colaborarem com os trabalhos da eleição.

Um total de 325 membros, entre promotores e procuradores, estavam aptos a votar em todo o Estado. Na votação para procurador-geral de justiça foi registrada apenas uma candidatura, de forma inédita no Ministério Público, e 317 membros votaram.

"Hoje, o sentimento é de gratidão e reconhecimento de que o trabalho levado a efeito, até aqui, está surtindo os frutos desejados. Mas também um sentimento de responsabilidade. Minha recondução faz com que nós tenhamos em mente a necessidade de continuar e de duplicar os nossos esforços e o nosso empenho para manter o Ministério Público pujante, nessa magnífica obra de arquitetura que é a nossa instituição em todo o País. Assumi, agora há pouco, compromisso de público de deixar o Ministério Público, ao cabo dos próximos dois anos, um Ministério Público atuante, interiorizado e mais estruturado e, acima de tudo, assumo o compromisso de fortalecer a atuação da nossa instituição na área dos direitos humanos e fazer com que a sociedade tenha no Ministério Público, verdadeiramente, um esteio que corresponda aos mais legítimos anseios dela que é a primeira e a última destinatária dos nossos préstimos", disse o PGJ reeleito em seu primeiro discurso.

Resultado da eleição para o Conselho Superior

1º Marcos Antônio Ferreira das Neves - 212 votos

2º Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento - 189 votos

3º Rosa Maria Rodrigues Carvalho - 146 votos

4º Francisco Barbosa de Oliveira - 145 votos

5º Nelson Pereira Medrado - 143 votos

6º Hamilton Nogueira Salame - 142 votos (suplente)

7º Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo - 103 votos (suplente)

8º Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves - 96 votos (suplente)

9º Leila Maria Marques de Moraes - 74 votos (suplente)

10º Luiz Cesar Tavares Bibas - 52 votos (suplente)