Ministério dos Povos Indígenas pede esclarecimentos sobre prisão de 9 indígenas em MS

Nesta segunda-feira (10), o Ministério dos Povos Indígenas pediu esclarecimentos para a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul (MS) sobre a prisão de nove indígenas da etnia Guarani e Kaiowá, no sábado (8). A informação é de que os indígenas invadiram uma terra onde será construído um condomínio de luxo em Dourados, município do Mato Grosso do Sul.

O Ministério dos Povos Indígenas também solicitou uma reunião entre as lideranças indígenas e a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com os indígenas, a citada área aguarda a demarcação pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e não poderia ser utilizada pela empreiteira milionária. Entre os envolvidos no caso está o ex-candidato ao governo do Estado, Magno de Souza (PCO-MS).

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi), a operação foi conduzida pela Tropa de Choque e pelo Batalhão da Polícia Militar (BOPM) e prendeu em flagrante os indígenas sob a acusação de associação criminosa, dano ao patrimônio privado e ameaça, além de lesão corporal e posse de arma.

Conforme o MPF, a área teria sido comprada pela empreiteira Corpal, no território chamado de tekoha Yvu Vera, ocupado pelos indígenas. Em março, uma comitiva interministerial se reuniu com o governador Eduardo Riedel (PSB) para discutir possíveis soluções aos conflitos entre povos indígenas e fazendeiros do Mato Grosso do Sul.