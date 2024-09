Ministério do Turismo promove campanha sobre experiências turísticas de Belém

Entre 19 e 21 de setembro, Belém será o epicentro do turismo global. A cidade vai receber líderes e especialistas para discutir o futuro do setor, na reunião de ministros do Turismo do G20. E, para potencializar esse momento para a capital paraense, o Ministério do Turismo (MTur) apresenta a série “Belém: capital do Turismo do G20”, com as experiências turísticas da cidade. A série reúne oito vídeos e já está sendo exibida nas redes sociais do MTur, com o melhor do turismo, da diversidade e da pluralidade da capital paraense.

Na noite desta terça-feira (10/9), o ministro Celso Sabino, do MTur, conversou com o Grupo Liberal sobre a iniciativa. “A Série "Belém - Capital do Turismo do G20" compõe um conjunto de ações que o Ministério adotou, desde que o presidente Lula me convocou, em julho do ano passado, para estimular o turismo nacional, em especial, o potencial da Região Norte”, afirmou ele.

Sabino observou que segue as diretrizes do governo federal. “E, assim temos feito por meio de programas que envolvem o governo e a iniciativa privada, como o “Conheça o Brasil” e a evolução do Ecoturismo Sustentável”, disse ele.

Turismo do G20

Sobre a reunião dos ministros, de 19 e 22 deste mês, em Belém, a missão é definir as propostas para promover um turismo mais sustentável. Ao longo do ano, o Ministério do Turismo do Brasil liderou discussões com os demais membros do G 20, abordando a qualificação e o treinamento no setor, com o objetivo de compreender melhor a oferta dos países, até a cooperação e o aumento de linhas de financiamento internacionais para projetos turísticos.

Essas iniciativas querem criar mais oportunidades, fortalecer as economias dos países e gerar um impacto social significativo. ”Belém - Capital do Turismo do G20 auxiliará, também, no aprendizado de todos nós de Belém e do Pará, como grandes anfitriões da COP 30”, destacou o ministro Celso Sabino.

Quanto a forte campanha promocional para mostrar ao mundo o que o Pará tem de melhor, a série com oito vídeos promocionais, pode ser conferida nas redes sociais do MTur. O penúltimo vídeo foi divulgado nesta terça-feira (10/9), no Instagram, acesse aqui.

Valorização cultural de Belém como um destino turístico de destaque no cenário internacional

O ministro Celso Sabino afirma que o presidente Lula tem “uma determinação clara do presidente Lula para mostrar cada vez mais o Norte para os turistas brasileiros e estrangeiros, e esses vídeos são uma ação inicial rumo ao fortalecimento do turismo em toda a região. Queremos aproveitar a realização do G20 este ano e da COP 30 no ano que vem para mostrar ao mundo todos os nossos atrativos”.

O paladar, a vida urbana, os passeios de barcos, essas e outras experiências vividas em Belém estão na série de oito capítulos, produzidos pelo Ministério do Turismo. A ideia é de as pessoas conhecerem e se interessarem a vir viver as experiências da cultura e das tradições paraenses.

Em um dos vídeos, há inclusive um passeio de barco até a Ilha das Onças, atravessando a Baía do Guajará até a casa de um morador ribeirinho ou, ainda, sentir a energia ao se banhar em águas que cortam a Amazônia com um banho de cheiro perfumando por ervas e plantas locais.

O G20

Em agosto de 2023, foi acordado que, pela primeira vez, o Brasil assumiria a presidência do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do planeta, além dos blocos da União Europeia e da União Africana.

O G20 conta com presidências rotativas anuais. O Brasil exerce a presidência do G20, desde o dia 1º de dezembro de 2023 até o próximo dia 30 de novembro de 2024. Durante a presidência brasileira, o país trabalhará em estreita colaboração com a Índia (Presidência de 2023) e a África do Sul (Presidência de 2025).

Dentro do G20, o governo brasileiro quer uma Aliança Global contra Pobreza.