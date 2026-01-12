Ministério das Cidades começa revitalização da Orla do Cruzeiro, em Icoaraci

A comemoração pelos 410 anos de Belém, completos nesta segunda-feira (12), ganhou uma ação especial do Ministério das Cidades: o início das obras de revitalização da Orla do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, um dos principais cartões-postais da capital paraense.

O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou a autorização para o começo das obras de reforma da orla. Um investimento federal de cerca de R$ 19 milhões em recursos assegurados pelo Ministério das Cidades. O projeto será executado pela Secretaria de Obras Públicas do Governo do Pará.

A obra prevê intervenções em um quilômetro de extensão da orla, no perímetro entre o Trapiche de Icoaraci e a Praia do Cruzeiro. O projeto contempla novas áreas de lazer, como espaço de kitesurf, pista de skate, espaço de prática esportiva e recreação, assim como reforma das áreas de contemplação, como o mirante, anfiteatro e a praça.

As áreas de comércio também serão contempladas, com a reforma das feiras do Açaí e de Artesanato, das barracas de venda de tapioca e construção das barracas de venda de água de coco. A orla de Icoaraci vai ganhar, ainda, banheiros públicos, novo paisagismo urbano e calçamento.

De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, a revitalização da Orla do Cruzeiro é um presente para toda a capital paraense. “Em Icoaraci moram cerca de 170 mil pessoas, mas a nova orla é um presente para os mais de 1,3 milhão de moradores de Belém”, disse ele.

"Desde a COP 30, Belém ganhou novos espaços de turismo e lazer e, agora, vai ganhar mais um local que vai trazer mais turistas, mais renda e mais atrativos para Icoaraci, em um dos pontos turísticos mais bonitos da nossa capital”, destacou o ministro.