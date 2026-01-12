Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ministério das Cidades começa revitalização da Orla do Cruzeiro, em Icoaraci

Ministro Jader Filho assinou o início das obras de reforma nesta segunda-feira (12), aniversário de Belém

O Liberal
fonte

Obra do Ministério da Cidades o perímetro entre o Trapiche de Icoaraci e a Praia do Cruzeiro, com reforma do mirante, anfiteatro e a praça (Divulgação/Prefeitura de Belém)

A comemoração pelos 410 anos de Belém, completos nesta segunda-feira (12), ganhou uma ação especial do Ministério das Cidades: o início das obras de revitalização da Orla do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, um dos principais cartões-postais da capital paraense.

O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou a autorização para o começo das obras de reforma da orla. Um investimento federal de cerca de R$ 19 milhões em recursos assegurados pelo Ministério das Cidades. O projeto será executado pela Secretaria de Obras Públicas do Governo do Pará.

A obra prevê intervenções em um quilômetro de extensão da orla, no perímetro entre o Trapiche de Icoaraci e a Praia do Cruzeiro. O projeto contempla novas áreas de lazer, como espaço de kitesurf, pista de skate, espaço de prática esportiva e recreação, assim como reforma das áreas de contemplação, como o mirante, anfiteatro e a praça.

As áreas de comércio também serão contempladas, com a reforma das feiras do Açaí e de Artesanato, das barracas de venda de tapioca e construção das barracas de venda de água de coco. A orla de Icoaraci vai ganhar, ainda, banheiros públicos, novo paisagismo urbano e calçamento.

De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, a revitalização da Orla do Cruzeiro é um presente para toda a capital paraense. “Em Icoaraci moram cerca de 170 mil pessoas, mas a nova orla é um presente para os mais de 1,3 milhão de moradores de Belém”, disse ele.

"Desde a COP 30, Belém ganhou novos espaços de turismo e lazer e, agora, vai ganhar mais um local que vai trazer mais turistas, mais renda e mais atrativos para Icoaraci, em um dos pontos turísticos mais bonitos da nossa capital”, destacou o ministro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

nova orla de icoaraci
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Ministério das Cidades começa revitalização da Orla do Cruzeiro, em Icoaraci

Ministro Jader Filho assinou o início das obras de reforma nesta segunda-feira (12), aniversário de Belém

12.01.26 22h04

Defesa de Bolsonaro apresenta novo recurso para levar ao plenário do STF discussão de embargos

12.01.26 21h43

Motta condiciona apoio à reeleição de Lula a 'gestos' do Planalto

12.01.26 19h32

votação

STF soma três votos para manter veto a emendas de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

O processo tramita no plenário virtual da Corte, com término previsto para 6 de fevereiro

12.01.26 18h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aniversário de Belém

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade

Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

07.01.26 19h03

Política

Ato em Belém repudia ataque à Venezuela e denuncia ofensiva imperialista na América Latina

Trabalhadores, ativistas e estudantes defenderam a soberania venezuelana

05.01.26 22h04

METÁFORA

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

10.01.26 17h49

sindicância

Presidente do CFM diz ao STF que cumpriu decisão de Moraes e pede para não depor à PF

José Hiran Gallo disse que o conselho "jamais pretendeu" fiscalizar o trabalho da PF, nem teria "qualquer intenção de intervir na execução da pena" de Bolsonaro

09.01.26 16h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda