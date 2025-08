Mesmo proibida, Carla Zambelli publica carta: 'Nenhum ditador nos colocará de joelhos'

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se pronunciou nesta quarta-feira, 6, por meio de carta escrita à mão direcionada "aos brasileiros". No documento, a parlamentar, que está presa na Itália e aguarda extradição, escreve que "nenhum ditador nos colocará de joelhos", em referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Quero me pronunciar que estou sendo 'forte e corajosa', mantendo a fé e a cabeça erguida, uma consciência tranquila de alguém inocente. Tenham força, fé e coragem. O Brasil é um País abençoado e nenhum ditador nos colocará de joelhos", escreve a deputada.

De acordo com a defesa, a carta não poderia ser publicada e foi postada pelo filho da deputada, João Zambelli, em um possível "momento de emoção". "Uma decisão do STF proíbe, igual (ocorreu com) Bolsonaro, que ela (Zambelli) se manifeste por terceiros ou por meio de imprensa. Essa publicação (a carta), o Instagram removeu", afirmou o advogado Fábio Pagnozzi, que representa a parlamentar.

Em decisão anterior, o STF também determinou a remoção dos perfis de Carla Zambelli, do seu filho e de sua mãe, Rita Zambelli. Os familiares e a própria deputada, no entanto, criaram outras contas e continuam a usar as redes sociais.

Zambelli foi presa em Roma no dia 29 de julho. A deputada passou dois meses foragida na Itália, país para o qual se direcionou com o intuito de evitar a prisão.

A parlamentar foi condenada a 10 anos de retenção por ter coordenado um ataque hacker contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na ocasião, um mandato falso de prisão contra Moares foi inserido no sistema do órgão.

Após sua detenção, Zambelli prestou depoimento na Itália e optou pelo processo de extradição, que deve levar meses ou até um ano, ao invés de retornar por conta própria ao Brasil. A justiça italiana determinou que ela deve continuar presa até os tramites serem concluídos.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, o processo de cassação do mandato de Zambelli prossegue. O deputado federal Paulo Azi (União-BA) definiu que será realizada oitiva da deputada, por videoconferência, e de testemunhas convidadas.

O plenário da Câmara decidir pela cassação. Também há a possibilidade de Zambelli perder o mandato por exceder o limite de faltas não justificadas.