Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Mendes diz que STF está unido na defesa de democracia e que espera 'tempos mais pacíficos'

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse que tem as "melhores expectativas" sobre a gestão do ministro Edson Fachin, que assumiu a presidência da Corte nesta segunda-feira, 29. "Nós vimos ontem o Tribunal bastante unido em termos da defesa das instituições, da defesa da democracia", disse a jornalistas após sua participação em evento do Lide - Grupo de Líderes Empresariais realizado na manhã desta terça-feira, 30, em Brasília.

O magistrado classificou o novo presidente do Supremo como um ministro "cordial, que tem boas relações com toda a Corte".

"Minha expectativa é que vamos ter tempos mais pacíficos pela frente. E espero, então, que o presidente Fachin possa colocar toda a energia da Corte, toda a energia do Judiciário, para a distribuição adequada, boa, da Justiça", afirmou. "Acredito também que nós precisamos e merecemos um tempo de paz. Nós precisamos poder trabalhar para as pessoas dentro do Brasil em condições de normalidade", complementou.

Gilmar ainda disse que a aplicação da Lei Magnitsky pelos EUA para punir autoridades brasileiras "tem a ver com a dependência tecnológica que temos com os Estados Unidos".

Ele disse que está participando da articulação de um projeto de lei "anti-embargos" para evitar esse tipo de sanção. "Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger autoridades e entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos e prestadores de serviços. É preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção", afirmou.

Mais cedo, em discurso no evento, o ministro disse que a concentração de dados estratégicos nas mãos das big techs, assim como sua "crescente influência sobre políticas nacionais", configuram uma forma de "dominação" e de "neocolonialismo digital".

"Trata-se de uma forma de dominação menos visível que a colonial tradicional, mas igualmente limitadora da capacidade de autodeterminação dos Estados", afirmou no painel.

Na conversa com jornalistas, o ministro também negou qualquer tensão com o Congresso, que ele atribui a uma "lenda urbana". "Às vezes, há um desentendimento ou outro, que é muito mais sonoro do que efetivo. Não há tensão, pelo contrário, nós temos o melhor entendimento e reconhecemos a importância do Congresso Nacional, inclusive na defesa da democracia no Brasil", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/FACHIN/PRESIDÊNCIA/POSSE

Gilmar Mendes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JUSTIÇA

O que são os juízes 'TQQ' que corregedor quer extinguir? Entenda

Segundo o corregedor, a sanção mais grave prevista pela legislação, na verdade, é um "prêmio". Entenda a polêmica!

30.09.25 14h18

Congresso aprova proposta que aumenta fundo eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026

30.09.25 12h13

Hugo Motta vai acelerar tramitação de oito projetos da área de segurança pública

30.09.25 12h02

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

MODA E POLÍTICA

Janja usa roupa com bordado tradicional da Palestina em abertura da Assembleia Geral da ONU

A primeira-dama estava acompanhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

23.09.25 15h08

QUASE 50 MIL CREDENCIADOS

COP 30 em Belém: 180 países são confirmados e 49 mil credenciados, destaca vice-governadora

Anúncio foi feita durante coletiva, com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (24)

24.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda