Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Membros do clã Bolsonaro pensam mais em si do que no Brasil, afirma Alckmin, que cita economia

A declaração do vice-presidente foi feita durante a cerimônia de entrega de seis veículos destinados a cidades do Litoral Norte de São Paulo

Estadão Conteúdo

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 29, que a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode prejudicar a economia brasileira. Alckmin disse também que a decisão da Casa Branca foi influenciada pela família do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

"Pensam mais em si do que no País, porque isso é ruim para o Brasil. Pode ter consequências na área do sistema financeiro, na área da economia. Não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar a economia", disse o vice-presidente.

De acordo com Alckmin, o clã Bolsonaro procurou conseguir a classificação do PCC e o CV como terroristas para ofuscar as relações entre o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

"Para sair desse tema do Banco Master, o maior caso de corrupção e sonegação de tributos, aí ficam gerando factoides, fatos novos para desviar a atenção da questão do Banco Master, que é gravíssima do ponto de vista de corrupção e de sonegação", declarou Alckmin.

A declaração do vice-presidente foi feita durante a cerimônia de entrega de seis veículos destinados a cidades do Litoral Norte de São Paulo, em Caraguatatuba (SP).

Na quinta-feira, 28, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou que o país está designando o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A decisão vai passar a valer a partir do dia 5 de junho.

"O Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Sua influência se estende por toda a nossa região e chega ao nosso país", escreveu Rubio no X.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é contrário à medida e o presidente se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último dia 7, na intenção de desarmar essa e outras medidas americanas que impactariam o Brasil.

Na terça-feira, porém, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que é pré-candidato à Presidência como opositor de Lula, se reuniu com Trump e, segundo ele, pediu ao presidente norte-americano a classificação do PCC e CV como organizações terroristas. A medida do Departamento de Estado ocorreu dois dias após o encontro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PCC

Comando Vermelho

EUA

organizações

terroristas

repercussão política
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula: Por que o Nordeste tem que ser tratado como região de gente inferior?

29.05.26 21h04

Economia

Pará vai receber Infovia, infraestutura de conectividade, do Ministério das Comunicações 

Iniciativa começa pelo Amapá com a entrega da Infovia 03 pelo ministro pelo Frederico de Siqueira Filho, nesta segunda-feira (1º)

29.05.26 20h08

STF derruba decisão que obrigava Rede Gazeta a alterar reportagens sobre dentistas indiciados

29.05.26 20h03

Rede pede que STF suspenda mudanças na Lei da Ficha Limpa até conclusão de julgamento

29.05.26 19h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

PROJETO DA CÂMARA

Deputados federais do Pará defendem redução da Flona do Jamanxim aprovada pela Câmara

Projeto aprovado integra pacote ruralista, reduz área de proteção ambiental no sudoeste do Pará e divide debate entre preservação e regularização fundiária

24.05.26 7h30

POLÍTICA

Eu não queria, mas vai acontecer impeachment se eu chegar à Presidência, diz caiado sobre STF

As declarações foram feitas ao longo de participação no encontro de presidenciáveis promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil)

25.05.26 11h06

Política

Prefeitura de Belém tem nota zero em transparência nacional de remuneração dos servidores

Capital paraense está no ranking da piores cidades avaliadas pelo não cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI)

26.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda