Master: PF faz buscas contra fraude de R$ 3 mi em fundo previdenciário de cidade pernambucana

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Take Over para investigar irregularidades na gestão de recursos do fundo previdenciário dos servidores públicos de Paulista, Pernambuco. Segundo a investigação, cerca de R$ 3 milhões teriam sido direcionados a investimentos de alto risco no Banco Master, em desacordo com normas legais e regras de governança.

As apurações apontam para aplicações sem a devida conformidade com as regras. O Estadão solicitou manifestação ao fundo previdenciário de Paulista, e o espaço segue aberto para esclarecimentos.

Ao todo, os agentes cumprem dez mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem no Recife, no próprio município de Paulista, em Pernambuco, e também no Rio de Janeiro.

Como a PF identificou a fraude

De acordo com a PF, o vínculo entre o fundo previdenciário e o Banco Master foi identificado a partir da troca de e-mails. Essas comunicações ocorreram entre uma assessora comercial do banco e integrantes da gestão do instituto PreviPaulista.

As investigações da Polícia Federal indicam que decisões estratégicas sobre os investimentos teriam sido tomadas de forma isolada. Não foram observados critérios de segurança, liquidez e transparência, requisitos exigidos para aplicações de recursos públicos previdenciários.

Contexto do município de Paulista

Paulista é um município limítrofe ao norte da capital pernambucana, integrando a região metropolitana do Recife. A cidade fica a uma distância de aproximadamente 18 km do centro do Recife e possui uma população estimada em 365 mil habitantes.

Próximos passos da investigação

A investigação alcançou, até o momento, a gestão do PreviPaulista e a primeira camada de movimentação dos recursos. A PF busca esclarecer se houve gestão temerária ou fraudulenta.

Os investigadores também apuram possíveis crimes contra a administração pública e o sistema financeiro. Há ainda a tentativa de identificar eventual pagamento de vantagens indevidas a gestores do fundo previdenciário.