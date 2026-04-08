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Política

Master pagou R$ 80,2 milhões a escritório de mulher de Moraes em 22 meses

Os pagamentos constam na declaração de Imposto de Renda da instituição financeira do banqueiro Daniel Vorcaro

Estadão Conteúdo

O escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, recebeu R$ 80,2 milhões em pagamentos do Banco Master, entre 2024 e 2025. As informações foram antecipadas pelo portal G1 e confirmadas pelo jornal Estadão.

Os valores constam na declaração de Imposto de Renda da instituição financeira do banqueiro Daniel Vorcaro, que foi liquidada pelo Banco Central. A documentação foi enviada à CPI do Crime Organizado, do Senado.

Em nota, o escritório afirmou que "não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos".

Relação Comercial e Pagamentos

Os valores declarados confirmam a relação comercial do Banco Master com a esposa de Moraes por meio da Barci de Moraes Sociedade de Advocacia. Em dezembro, o jornal O Globo havia revelado que o contrato, firmado no início de 2024, previa pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões por três anos.

Documentos obtidos pela CPI indicam que o Banco Master efetuou 22 pagamentos de R$ 3.646.529,72. Estes ocorreram entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, período em que o Banco Central decretou a liquidação da instituição.

Voos Particulares e Aumento Patrimonial

Alexandre de Moraes e Viviane utilizaram ao menos oito voos em aeronaves particulares de uma empresa ligada a Daniel Vorcaro. As viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025.

Documentos da CPI do Crime Organizado, da Aeronáutica e de empresas de táxi aéreo, obtidos pelo Estadão, indicam uma viagem de Moraes de Brasília para São Paulo em agosto de 2025. O voo foi em um avião de empresa da qual Vorcaro era sócio.

No dia seguinte à viagem, Moraes teria se reunido com o banqueiro, conforme mensagem de Vorcaro enviada à sua então namorada. O escritório de Viviane Barci afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo, incluindo a Prime Aviation, ligada a Vorcaro.

A nota do escritório mencionou que "todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais". O gabinete do ministro, por sua vez, declarou que ele "jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece".

O comunicado do gabinete não fez comentários sobre voos em aeronaves de empresas que pertenciam a Vorcaro. A equipe do ministro também não se manifestou sobre o voo que precedeu a suposta reunião com o dono do Banco Master.

Desde que Moraes ingressou no STF em março de 2017, o ministro e sua esposa registraram um aumento de 266% no patrimônio imobiliário. Essa informação foi divulgada pelo Estadão.

Atualmente, o casal possui 17 imóveis, avaliados em R$ 31,5 milhões. Nos últimos cinco anos, eles desembolsaram R$ 23,4 milhões na compra de imóveis em Brasília e São Paulo, todos adquiridos à vista.

As informações sobre o patrimônio são baseadas em contratos de compra de imóveis registrados em cartório, obtidos pelo Estadão. O valor considera os preços nominais pagos pelo casal na aquisição das propriedades.

Moraes e Viviane foram procurados por suas assessorias de imprensa para se manifestarem sobre as informações. No entanto, não houve resposta até o momento.

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